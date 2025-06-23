Стрелок-санитар 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время боя с оккупантами смог ликвидировать более десяти российских воинов. Это был первый бой подразделения и первый успех.

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Боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском направлении. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

Стрелковый батальон 158-й отдельной механизированной бригады вышел на линию боевого столкновения на Северо-Слобожанском направлении. Это был первый реальный выход. Стрелки подразделения работали во взаимодействии с отдельным штурмовым полком.

Как рассказали в ОК "Север", батальон получил задание зайти на позиции после того, как их отбили украинские штурмовики, закрепиться там и удерживать их, чтобы враг не вернулся.

Стрелок-санитар Сергей Цигулев держал на позициях свой участок в тот момент, когда россияне вернулись. Они продвигались осторожно, а заметив бойца спросили его о том, из "такой-то части", на что украинских защитник ответил утвердительно и пригласил их подходить.

"Подпустил ближе. И только тогда начал действовать. Четко, уверенно, точно. Более десяти — уничтожено. Его действия заметили с неба. Командиры штурмовых групп держали ситуацию под контролем и обеспечили ему поддержку. Это была не просто фиксация — это было взаимодействие", — рассказали в ОК "Север".

Здесь отметили, что рядовой боец, стрелок-санитар в ответственный момент сделал больше, чем было написано в его должностной инструкции. И именно такие люди формируют характер подразделения.

Этот бой стал первой страницей боевого пути стрелкового батальона.

Напомним, что комбат 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин отреагировал на решение Генштаба ВСУ относительно его слов о "дебильных приказах". Он отметил, что проверка Генштаба ВСУ выписала ему "замечание", что не влечет за собой денежных взысканий или понижения в должности.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 22 июня атаковали военный полигон Сил обороны в Херсонской области. В настоящее время известно о по меньшей мере трех погибших. Удар, предварительно, был нанесен ракетой "Искандер-М".