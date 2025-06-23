"Підходьте": медик підрозділу ЗСУ в першому бою знищив 10 росіян

Стрілець-санітар 158-ї окремої механізованої бригади ЗСУ під час бою з окупантами зміг ліквідувати понад десять російських вояків. Це був перший бій підрозділу і перший успіх.

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Бойове зіткнення сталося на Північно-Слобожанському напрямку. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Стрілецький батальйон 158-ї окремої механізованої бригади вийшов на лінію бойового зіткнення на Північно-Слобожанському напрямку. Це був перший реальний вихід. Стрільці підрозділу працювали у взаємодії з окремим штурмовим полком.

Як розповіли в ОК "Північ", батальйон отримав завдання зайти на позиції після того, як їх відбили українські штурмовики, закріпитися там і утримувати їх, щоб ворог не повернувся.

Стрілець-санітар Сергій Цигульов тримав на позиціях свою ділянку в той момент, коли росіяни повернулися. Вони просувалися обережно, а помітивши бійця запитали його про те, чи він з "такої-то частини", на що українських захисник відповів ствердно і запросив їх підходити.

"Підпустив ближче. І тільки тоді почав діяти. Чітко, впевнено, точно. Більше десяти — знищено. Його дії помітили з неба. Командири штурмових груп тримали ситуацію під контролем і забезпечили йому підтримку. Це була не просто фіксація — це була взаємодія", — розповіли в ОК "Північ".

Тут зауважили, що рядовий боєць, стрілець-санітар у відповідальний момент зробив більше, ніж було написано в його посадовій інструкції. І саме такі люди формують характер підрозділу.

Цей бій став першою сторінкою бойового шляху стрілецького батальйону.

Нагадаємо, що комбат 47-ї бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин відреагував на рішення Генштабу ЗСУ щодо його слів про "дебільні накази". Він зазначив, що перевірка Генштабу ЗСУ виписала йому "зауваження", що не тягне за собою грошових стягнень чи пониження в посаді.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ 22 червня атакували військовий полігон Сил оборони у Херсонській області. На цей час відомо про щонайменше трьох загиблих. Удар, попередньо, було завдано ракетою "Іскандер-М".