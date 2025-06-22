Комбат "Магури" прокоментував рішення Генштабу щодо його слів про накази: деталі (відео)

Екскомбат 47-ї бригади ЗСУ Олександр Ширшин називає "зауваження" зі сторони Генштабу несправедливим, адже вони зроблені з причин, що "не відповідають дійсності". Сам військовий продовжує очікувати на рішення після поданого рапорту про звільнення.

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Комбат 47-ї бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин відреагував на рішення Генерального штабу ЗСУ щодо його слів про "дебільні накази" керівництва під час операцій. Водночас Ширшин зазначив, що перевірка Генштабу ЗСУ виписала йому "зауваження", що не тягне за собою грошових стягнень чи пониження в посаді, розповів він в інтерв'ю для Радіо Свобода.

Інтерв'ю Ширшина для Радіо Свобода (дивитися з 02:59)

Водночас екскомбат вважає таку форму покарання несправедливою. На його думку, вона зроблена на підставі причин, які "не відповідають дійсності".

"Ми мали розмову з Генеральним штабом, де я частину з цих питань озвучив. Не знаю, що вони будуть з цим робити, тому що в мене є певні сумніви", – сказав військовий.

Ширшин доповнює, що реакція на його заяву була різною: одні підтримали його, водночас інші — погрожували війському. Водночас він відмовився коментувати цифри щодо втрати на час війни, коли журналісти запитала військового щодо втрат через "дебільні задачі".

"Але для мене кожна втрата болюча. Особливо найбільше вона відчувається, коли ти командир роти, коли ти кожного знаєш особисто, і я знаю, що це таке. Коли ти спілкуєшся з родичами. Спробуйте їм пояснити, чому загинув їхній чоловік, брат, син, батько. Особливо, коли задача була такого рівня, і такої якості, як ми отримали", – сказав військовий.

Раніше повідомлялося, що Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні накази". Він звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

Згодом стало відомо, що комбат отримав зауваження через свої слова від Генштабу. За його словами, ці розпорядження наражали бійців на невиправдану небезпеку в Курській області РФ.