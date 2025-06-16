"Виявився недисциплінованим": комбат "Маґури" отримав зауваження через слова про "дебільні задачі"

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин 16 червня розповів, що отримав зауваження після того, як звинуватив вище командування у "дебільних завданнях". За його словами, ці розпорядження наражали бійців на невиправдану небезпеку в Курській області РФ.

Related video

Створена Генеральним штабом Збройних сил України робоча група провела перевірки на підставі заяв Ширшина. Комбат "Маґури" повідомив на сторінці у Facebook, що за їх результатами був визнаний "недисциплінованим".

"Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах, і заслуговує на зауваження", — передав командир висновок робочої групи.

Він заявив, що попри це хоче домогтися розв'язання проблем, які виникли в армії через неефективні підходи до керування підрозділами.

"Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше, ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи та недопущення критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів. Добре. Продовжуємо", — написав Ширшин.

За словами Ширшина, його визнали "недисциплінованим" через критику дій військового керівництва Фото: скриншот

Заяви комбата 47-ї бригади: деталі

Комбат 47-ї бригади ЗСУ Олександр Ширшин заявив, що подав рапорт на звільнення, 17 травня. Причиною він назвав "дебільні задачі", які отримував під час служби на Курському напрямку.

Начальник Генштабу 18 травня розпорядився створити робочу групу із всебічного вивчення обставин, про які розповідав комбат 47-ї бригади ЗСУ Ширшин. Її завданням було детальне дослідження та визначення доцільності наказів і розпоряджень, які надходили від військового керівництва різних рівнів.

Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді 19 травня розкритикував комбата "Маґури" через його заяви про звільнення та зазначив, що публічна критика командування "працює на руку ворогу".

21 травня Ширшин пояснив свою заяву в соцмережах тим, що його численні офіційні та неофіційні звернення залишилися без реакції.