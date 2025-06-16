"Оказался недисциплинированным": комбат "Магуры" получил замечание из-за слов о "дебильных задачах"

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин 16 июня рассказал, что получил замечание после того, как обвинил высшее командование в "дебильных задачах". По его словам, эти распоряжения подвергали бойцов неоправданной опасности в Курской области РФ.

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Созданная Генеральным штабом Вооруженных сил Украины рабочая группа провела проверки на основании заявлений Ширшина. Комбат "Магуры" сообщил на странице в Facebook, что по их результатам был признан "недисциплинированным".

"Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях, и заслуживает замечания", — передал командир вывод рабочей группы.

Он заявил, что несмотря на это хочет добиться решения проблем, которые возникли в армии из-за неэффективных подходов к управлению подразделениями.

"Найти недисциплинированного комбата оказывается легче, чем принять меры по изменению в подходах, построению качественной работы и недопущению критических ситуаций, с которыми сталкиваются многие подразделения. Хорошо. Продолжаем", — написал Ширшин.

По словам Ширшина, его признали "недисциплинированным" из-за критики действий военного руководства Фото: скриншот

Заявления комбата 47-й бригады: детали

Комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин заявил, что подал рапорт на увольнение, 17 мая. Причиной он назвал "дебильные задачи", которые получал во время службы на Курском направлении.

Начальник Генштаба 18 мая распорядился создать рабочую группу по всестороннему изучению обстоятельств, о которых рассказывал комбат 47-й бригады ВСУ Ширшин. Ее задачей было детальное исследование и определение целесообразности приказов и распоряжений, которые поступали от военного руководства разных уровней.

Командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди 19 мая раскритиковал комбата "Магуры" из-за его заявления об увольнении и отметил, что публичная критика командования "работает на руку врагу".

21 мая Ширшин объяснил свое заявление в соцсетях тем, что его многочисленные официальные и неофициальные обращения остались без реакции.