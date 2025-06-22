Комбат "Магуры" прокомментировал решение Генштаба относительно его слов о приказах: детали (видео)

Экс-комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин называет "замечания" со стороны Генштаба несправедливым, ведь они сделаны по причинам, которые "не соответствуют действительности". Сам военный продолжает ожидать решения после поданного рапорта об увольнении.

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Комбат 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин отреагировал на решение Генерального штаба ВСУ относительно его слов о "дебильных приказах" руководства во время операций. В то же время Ширшин отметил, что проверка Генштаба ВСУ выписала ему "замечание", что не влечет за собой денежных взысканий или понижения в должности, рассказал он в интервью для Радио Свобода.

Интервью Ширшина для Радио Свобода (смотреть с 02:59)

В то же время экс-комбат считает такую форму наказания несправедливой. По его мнению, она сделана на основании причин, которые "не соответствуют действительности".

"Мы имели разговор с Генеральным штабом, где я часть из этих вопросов озвучил. Не знаю, что они будут с этим делать, потому что у меня есть определенные сомнения", — сказал военный.

Ширшин дополняет, что реакция на его заявление была разной: одни поддержали его, в то же время другие — угрожали военному. В то же время он отказался комментировать цифры по потерям на время войны, когда журналисты спросила военного о потерях из-за "дебильных задач".

"Но для меня каждая потеря болезненна. Особенно больше всего она ощущается, когда ты командир роты, когда ты каждого знаешь лично, и я знаю, что это такое. Когда ты общаешься с родственниками. Попробуйте им объяснить, почему погиб их муж, брат, сын, отец. Особенно, когда задача была такого уровня, и такого качества, как мы получили", — сказал военный.

Ранее сообщалось, что Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов". Он обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

Впоследствии стало известно, что комбат получил замечание за свои слова от Генштаба. По его словам, эти распоряжения подвергали бойцов неоправданной опасности в Курской области РФ.