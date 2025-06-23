РФ перекинула елітних дронарів на Краматорський напрямок: в ЗСУ розповіли про що це свідчить

Росія перекинула на Краматорський напрямок елітних дронарів. Тепер до штурмів тут додаються бомбардування, відпрацювання FPV-дронами по логістиці й тилах.

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Також зросла кількість піхотних атак на багі та мотоциклах, і вони мають дуже значний вплив. Про це в ефірі "Суспільного" розповів головний сержант батальйону Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Денис Кардаш.

За його словами, росіяни перекинули на Краматорський напрямок елітні підрозділи операторів БпЛА, що свідчить про пріоритетність напрямку. Тепер до штурмів тут додалися бомбардування, відпрацювання противником FPV-дронами по логістиці й тилах — Дружківці, Краматорську.

"У них вже давно така тактика після Покровська. Штурмувати в лоб їм дуже важко, тому їм краще обходити і починати закривати нам логістику, щоб ми не могли робити евакуації, підвіз БК і засобів. Тут, я так розумію, вони хочуть зробити так само. Заходити в Костянтинівку їм буде дуже важко. Тому вони хочуть обійти і почати перекривати нам логістику до міста", — розповів Денис Кардаш.

Саме для знищення української логістики, на його думку, на Донеччину перекинули елітні підрозділи російських дронарів, що свідчить про пріоритетність цього напрямку.

"Є у них підрозділ "Рубікон". Це збір всіх пілотів їхніх найкращих. З гарним забезпеченням. Вони працюють від Курська до Покровська. Раніше більша їх частина стояла на Покровську. Зараз велику частину перекинули до нас", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що стрілець-санітар 158-ї окремої механізованої бригади ЗСУ під час бою з окупантами зміг ліквідувати понад десять російських вояків. Це був перший бій підрозділу і перший успіх.

Також повідомлялося, що повідомлення від російського Міноборони про те, що нібито наступ ЗС РФ відбувається вже в Дніпропетровській області свідчить про збільшення ставок.