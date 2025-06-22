Наступление РФ на Днепропетровскую область: Резников объяснил, что даст России номинальное пересечение границы

Россия из-за войны в Украине оказалась в сложной финансово-экономической ситуации, но выйти из войны она не может. Поэтому ей нужна какая-то победа, в частности, выход на админграницу Днепропетровской области.

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Сообщение от российского Минобороны о том, что якобы наступление ВС РФ происходит уже в Днепропетровской области свидетельствует об увеличении ставок. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

"Точно увеличение ставок, потому что они понимают, я думаю, что им надо выходить из этой войны. В первую очередь по экономическим соображениям. У россиян очень плохая экономическая и финансовая ситуация. Просто посмотрите на официальные заявления госпожи Набиулиной, председателя центробанка РФ, о необходимости поднимать снова учетную ставку. Это означает, что у них торба финансово-экономическая", — сказал Резников.

Он добавил, что у россиян точка невозврата либо уже пройдена, либо скоро им надо выходить из военной экономики, что, по мнению Алексея Резникова, очень трудно сделать и что также чревато последствиями на десятилетия.

"Выйти из войны — в их интересах. Конечно, они никогда публично об этом не скажут, но им надо, во-первых, максимально усилить свою позицию во время переговоров, чтобы потом отступить от чего-то, во-вторых, продать своему народонаселению, мол, видите, цели "СВО" выполнены. Это не военная задача, это — политическая задача, и политически-информационная", — сказал экс-министр обороны.

Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что нельзя исключать возможность нового наступления РФ из Беларуси.

Также сообщалось, что РФ производит около 195 ракет и 170 дронов различных типов ежемесячно. Сейчас общее количество крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет составляет около двух тысяч единиц.