РФ может начать наступление с Беларуси: Сырский рассказал, когда это возможно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что нельзя исключать возможность нового наступления РФ с Беларуси.

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Это может произойти после запланированных на сентябрь совместных учений армий России и Беларуси под названием "Запад-2025". Об этом Сырский сообщил во время общения с журналистами, передает издание "Главком".

Отвечая на вопросы медиа, он напомнил, что схожий сценарий наступления РФ с Беларуси уже имел место в феврале 2022 года.

Тогда, после завершения аналогичных учений, российские войска не были отведены на постоянные места дислокации, вместо этого использовали белорусскую территорию как плацдарм для вторжения в Украину.

Наступление РФ с Беларуси — что происходит на границе

Напомним, что ранее военный аналитик Агил Рустамзаде заявил, что новое наступление России на Киев с территории Беларуси пока невозможно, поскольку для этого не хватает ударной группировки и логистической подготовки.

А в конце апреля президент Зеленский предупредил, что Россия может начать новое наступление из Беларуси этим летом, прикрываясь учениями. Он отметил, что под этим предлогом уже неоднократно начинали атаки, а направление потенциального удара пока неизвестно.

До этого госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что российский комплекс "Орешник" разместят в Беларуси до конца 2025 года и уже определили для него нужные места.