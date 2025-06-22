РФ може почати наступ із Білорусі: Сирський розповів, коли це можливо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не можна відкидати можливість нового наступу РФ із Білорусі.

Related video

Це може статися після запланованих на вересень спільних навчань армій Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". Про це Сирський повідомив під час спілкування з журналістами, передає видання "Главком".

Відповідаючи на запитання медіа, він нагадав, що схожий сценарій наступу РФ із Білорусі вже мав місце в лютому 2022 року.

Тоді, після завершення аналогічних навчань, російські війська не були відведені на постійні місця дислокації, натомість використовували білоруську територію як плацдарм для вторгнення в Україну.

Наступ РФ із Білорусі — що відбувається на кордоні

Нагадаємо, що раніше військовий аналітик Агіл Рустамзаде заявив, що новий наступ Росії на Київ з території Білорусі поки що неможливий, оскільки для цього не вистачає ударного угруповання і логістичної підготовки.

А наприкінці квітня президент Зеленський попередив, що Росія може почати новий наступ із Білорусі цього літа, прикриваючись навчаннями. Він зазначив, що під цим приводом уже неодноразово починали атаки, а напрямок потенційного удару наразі невідомий.

До цього держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що російський комплекс "Ліщина" розмістять у Білорусі до кінця 2025 року і вже визначили для нього потрібні місця.