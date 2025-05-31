Навчання BALTOPS 2025: НАТО і РФ проведуть навчання в Балтійському морі, можливі провокації, — Bild

Країни НАТО розпочнуть наступного тижня військово-морські навчання Baltops у Балтійському морі. Росія туди відправляє свій флот із 20 кораблів.

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Навчання Baltops проводять на початку червня вже понад 50 років, повідомили німецькому таблоїду Bild.

Кораблі Альянсу і Росії можуть небезпечно зблизитися. Російські військові поводяться дуже агресивно, і те, що відбувається в Балтійському морі, завжди має ризик переростання в більш гостру ескалацію, впевнений старший науковий співробітник аналітичного центру Боннського університету, офіцер запасу ВМС Німеччини Моріц Брейк.

Експерт не вірить у ймовірний напад ВМФ Росії під час навчань, але не виключає провокацій. Російський флот може перегородити шлях кораблям НАТО, а в цей час літаки спеціально пролетять над ними.

"Йдеться про перевірку пильності. Як швидко відреагує НАТО", — додав він.

РФ вирішила провести навчання в небезпечній близькості, щоб передати послання Кремля про "слабкість і вразливість" Альянсу. Керівник відділу стратегії та безпеки на морі при Університеті Кіля Йоганнес Петерс вважає, що Москва демонструватиме силу, особливо в Балтійському морі.

Крім цього, додає Петерс, маневри використовують для розвідки, що є цілком законним заходом.

"Останніми роками Росія поводиться дедалі агресивніше. Німецький флот надзвичайно пильний і не дозволяє РФ залякати себе", — зауважує Моріц Брейк.

Нагадаємо, Росія і Білорусь значно скоротила масштаб військових навчань "Захід-2025", які відбудуться восени 2025 року.

Фокус раніше писав, як на навчаннях у Шотландії троє бельгійських військових потрапили до лікарні після "інциденту зі стріляниною". Ще понад 10 солдатів пошкодили органи слуху.