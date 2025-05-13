"Щось пішло не так": 15 іноземних солдатів постраждали на навчаннях у Шотландії

Троє військових із Бельгії потрапили до лікарні після "інциденту зі стріляниною". А дюжина солдатів отримала пошкодження слуху.

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Про це пише ВВС.

Міністерство оборони Бельгії заявило, що загалом 15 осіб дістали поранення, "коли щось пішло не так". У заяві, опублікованій у понеділок, ідеться: "Їм надали першу допомогу, а потім перевели в місцеву лікарню. Крім того, дюжина солдатів отримала пошкодження слуху".

На навчаннях у Шотландії стався інцидент Фото: скриншот

Більш детальну інформацію про їхній стан міністерство не надало. Із трьох постраждалих солдатів, одного вже виписали, а на одного з постраждалих чекає операція.

У повідомленні також ідеться: "Розпочато розслідування для з'ясування точних обставин інциденту".

У міністерстві заявили, що сім'ї постраждалих солдатів були проінформовані про інцидент.

Солдати були з 3-го парашутного батальйону Бельгії і брали участь у навчаннях "Червоний кондор", які підтримало міністерство оборони Великої Британії. Міністерство оборони Бельгії відмовилося повідомити, в якій частині Шотландії стався інцидент, але минулого тижня повідомлялося, що близько 600 військовослужбовців бельгійських збройних сил перебували в Мореї на навчаннях.

Бельгійські військові на навчаннях

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен у своєму повідомленні в соціальних мережах написав: "Вони були на навчаннях, і щось пішло не так. Ми робимо все можливе, щоб навчити, підготувати і захистити наш персонал, але іноді все йде не так, як планувалося".

Нагадаємо, наприкінці березня четверо солдатів США загинули на військових навчаннях у Литві. Пізніше виявилося, що їхній військовий транспорт провалився в болото.

У результаті президент США Дональд Трамп опинився в центрі скандалу, коли вирушив на поле для гольфу замість похорону загиблих солдатів США.