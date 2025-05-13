"Что-то пошло не так": 15 иностранных солдат пострадали на учениях в Шотландии

Трое военных из Бельгии попали в больницу после "инцидента со стрельбой". А дюжина солдат получила повреждения слуха.

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Об этом пишет ВВС.

Министерство обороны Бельгии заявило, что в общей сложности 15 человек получили ранения, "когда что-то пошло не так". В заявлении, опубликованном в понедельник, говорится: "Им оказали первую помощь, а затем перевели в местную больницу. Кроме того, дюжина солдат получила повреждения слуха".

На учениях в Шотландии произошел инцидент Фото: скриншот

Более подробную информацию об их состоянии министерство не предоставило. Из трех пострадавших солдат, один уже выписан, а одного из пострадавших ждет операция.

В сообщении также говорится: "Начато расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента".

В министерстве заявили, что семьи пострадавших солдат были проинформированы об инциденте.

Солдаты были из 3-го парашютного батальона Бельгии и принимали участие в учениях "Красный кондор", поддержанных министерством обороны Великобритании. Министерство обороны Бельгии отказалось сообщить, в какой части Шотландии произошел инцидент, но на прошлой неделе сообщалось, что около 600 военнослужащих бельгийских вооруженных сил находились в Морее на учениях.

Бельгийские военные на учениях

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в своем сообщении в социальных сетях написал: "Они были на учениях, и что-то пошло не так. Мы делаем все возможное, чтобы обучить, подготовить и защитить наш персонал, но иногда все идет не так, как планировалось".

Напомним, в конце марта четверо солдат США погибли на военных учениях в Литве. Позже оказалось, что их военный транспорт провалился в болото.

В результате президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала, когда отправился на поле для гольфа вместо похорон погибших солдат США.