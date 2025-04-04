Трамп проигнорировал похороны солдат НАТО и поехал на гольф-турнир ОАЭ, — СМИ (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки решил не отменять традиционную партию в гольф в пятницу и поехал на турнир, который проводится Объединенными Арабскими Эмиратами. На канале федерального телевидения C-SPAN показали прилет президента в Майами. При этом глава Белого дома проигнорировал похороны американских солдат, с которыми прощались именно в этот день.

Related video

О решении Дональда Трампа относительно гольфа и захоронения солдат рассказало издание CBS News.

Издание пояснило, что американский президент, вероятно, не будет присутствовать на церемонии прощания с четырьмя военными армии США, которые погибли в Литве. Церемония проходит на базе США в Дувре в штате Делавэр. Тем временем глава Белого дома сел на президентский борт и вернулся в штат Флорида в резиденцию Мар-а-Лаго, оказавшись за 1,4 тыс. км от солдат. Журналисты CBS News лично видели, как семья президента спустилась с борта Marine One, села на вертолет и полетела на турнир LIV Golf.

На фото и видео из Майами показали, как Трамп сел в гольф-кар и участвует в турнире. Рядом с ним — сын Эрик, а кадр сделан в клубе Doral 4 марта.

Решение Трампа — поездка президента на турнир по голофу Фото: X (Twitter)

Журналисты Newsweek уточнили детали расписания Трамп. Выяснилось, что в четверг 3 марта он действительно вылетел во Флориду, но было не ясно, планирует ли чиновник прибыть в Дувр в пятницу 4 марта. При этом в публичном расписании президента указано, что в пятницу он будет ужинать в Мар-а-Лаго. Между тем именно здесь, в клубе Doral, принадлежащем главе Белого дома, проходит турнир по гольфу, который спонсируют Объединенные Арабские Эмираты.

LIV Golf — это профессиональный мужской гольф-турнир, который проходит на 54 лунках. Турнир проводится при финансовой поддержке государственным фондом благосостояния Саудовской Аравии, написало издание USA Today.

Отметим, американские солдаты, захоронение которых проигнорировал Трамп, погибли во время военных учений НАТО в Литве. Как сообщили местные СМИ, а затем подтвердила администрация Белого дома, солдаты исчезли неподалеку от литовско-белорусской границы и находились в бронемашине. Позже в болоте рядом с границей нашли затонувшую бронемашину и тела трех солдат, а потом — и четвертого. Предварительное расследование установило, что американцы заблудились и увязли в болоте, которое даже не было обозначено на картах.

1 апреля президент США озвучил свою версию событий в Литве. По мнению чиновника, бронемашина, в которой ехали солдаты США, "поскользнулась и перевернулась".

Напоминаем, Дональд Трамп сыграл в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом и выслушал его мнение относительно президента РФ Владимира Путина. Между тем 3 апреля глава Белого дома объявил о введении повышенных пошлин чуть ли не для всех государств планеты. Европейский Союз предупредил, что подготовит равноценный ответ. В то же время медиа выяснили, что РФ, которая не получила рост пошлин, и имеет товарооборот с США.