Трамп зігнорував поховання солдатів НАТО і поїхав на гольф-турнір ОАЕ, — ЗМІ (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки вирішив не скасовувати традиційну партію в гольф у п'ятницю і поїхав на турнір, який проводиться Об'єднаними Арабськими Еміратами. На каналі федерального телебачення C-SPAN показали приліт президента у Маямі. При цьому глава Білого дому зігнорував поховання американських солдатів, з якими прощались саме цього дня.

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Про рішення Дональда Трампа щодо гольфу та поховання солдатів розповіло видання CBS News.

Видання пояснило, що американський президент, ймовірно, не буде присутнім на церемонії прощання з чотирма військовими армії США, які загинули у Литві. Церемонія відбувається на базі США в Дуврі в штаті Делавер. Тим часом глава Білого дому сів на президентський борт та повернувся у штат Флорида у резиденцію Мар-а-Лаго, опинившись за 1,4 тис. км від солдатів. Журналісти CBS News особисто бачили, як родина президента спустилась з борту Marine One, сіла на вертоліт та полетіла на турнір LIV Golf.

На фото та відео з Маямі показали, як Трамп сів у гольф-кар та бере участь у турнірі. Поруч з ним сидить син Ерік, а кадр зроблений в клубі Doral 4 березня.

Рішення Трампа - поїздка президента на турнір з голофу Фото: X (Twitter)

Журналісти Newsweek уточнили деталі розкладу Трамп. З'ясувалось, що у четвер 3 березня він дійсно вилетів у Флориду, але було не ясно, чи планує посадовець прибути в Дувр у п'ятницю 4 березня. При цьому у публічному розкладі президента вказано, у п'ятницю він вечерятиме в Мар-а-Лаго. Тим часом саме тут, в клубі Doral, який належить главі Білого дому, відбувається турнір з гольфу, який спонсорують Об'єднані Арабські Емірати.

LIV Golf — це професійний чоловічий гольф-тур, який відбувається на 54 лунках. Турнір проводиться за фінансової підтримки державним фондом добробуту Саудівської Аравії, написало видання USA Today.

Зазначимо, американські солдати, поховання яких зігнорував Трамп, загинули під час військових навчань НАТО у Литві. Як повідомили місцеві ЗМІ, а потім підтвердила адміністрація Білого дому, солдати зникли неподалік від литовсько-білоруського кордону та перебували у бронемашині. Згодом у болоті поруч з кордоном відшукали затонулу бронемашину та тіла трьох солдатів, а згодом — і четвертого. Попереднє розслідування встановило, що американці заблукали і загрузли в болоті, якого навіть не було позначено на картах.

1 квітня президент США озвучив свою версію подій у Литві. На думку посадовця, бронемашина, у якій їхали солдати США, "послизнулась та перекинулась".

Нагадуємо, Дональд Трамп зіграв у гольф з президентом Фінляндії Александром Стуббом та вислухав його думку щодо президента РФ Володимира Путіна. Тим часом 3 квітня глава Білого дому оголосив про запровадження підвищених мит ледь не для усіх держав планети. Європейський Союз попередив, що підготує рівноцінну відповідь. Водночас медіа з'ясували, що РФ, яка не отримала зростання мит, і має товарообіг з США.