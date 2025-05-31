Учения BALTOPS 2025: НАТО и РФ проведут учения в Балтийском море, возможны провокации, – Bild

Страны НАТО начнут на следующей неделе военно-морские учения Baltops в Балтийское море. Россия туда отправляет свой флот из 20 кораблей.

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Учения Baltops проводятся в начале июня уже более 50 лет, сообщили немецкому таблоиду Bild.

Корабли Альянса и России могут опасно сблизиться. Российские военные ведут себя очень агрессивно и происходящее в Балтийском море всегда имеет риск перерастания в более острую эскалацию, уверен старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета, офицер запаса ВМС Германии Мориц Брейк.

Эксперт не верит в вероятное нападение ВМФ России во время учений, но не исключает провокаций. Российский флот может преградить путь кораблям НАТО, а в это время самолеты специально пролетят над ними.

"Речь идет о проверке бдительности. Как быстро отреагирует НАТО" — добавил он.

РФ решила провести учения в опасной близости, чтобы передать послание Кремля о "слабости и уязвимости" Альянса. Руководитель отдела стратегии и безопасности на море при Университете Киля Йоханнес Петерс считает, что Москва будет демонстрировать силу, особенно в Балтийском море.

Помимо этого, добавляет Петерс, маневры используются для разведки, что является вполне законной мерой.

"В последние годы Россия ведет себя все более агрессивно. Немецкий флот чрезвычайно бдителен и не позволяет РФ запугать себя", — замечает Мориц Брейк.

Напомним, Россия и Беларусь значительно сократила масштаб военных учений "Запад-2025", которые пройдут осенью 2025 года.

Фокус ранее писал, как на учениях в Шотландии трое бельгийских военных попали в больницу после "инцидента со стрельбой". Еще более 10 солдат повредили органы слуха.