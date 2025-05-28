Комплекс "Орешник" з'явиться в Білорусі до кінця року: де його розмістять

Російський комплекс "Орешник" розмістять у Білорусі до кінця 2025 року і вже визначили для нього потрібні місця. Підготовка разом із Росією йде за планом.

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Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

"До кінця року, я думаю, рішення, яке ухвалили глави наших держав, вступить у практичну площину", — повідомив він.

Вольфович упевнений, що розміщення російського тактичного ядерного комплексу в Білорусі буде своєчасним кроком стратегічного стримування, який "охолодить гарячі голови".

Глава зовнішньої розвідки України Олег Іващенко раніше говорив про відсутність у Білорусі носіїв ядерної зброї та ракетних комплексів "Орешник".

"Носії ядерної зброї є, це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї немає. У Білорусі облаштовують місця зберігання, готуються і будують", — повідомляв він.

Білорусь, за його словами, не прагне збільшити чисельність Збройних сил і збільшити свій військовий бюджет. За словами чиновника, головною метою є "соціально-економічний розвиток країни і поліпшення добробуту громадян".

У разі нападу на Білорусь противнику буде завдано неприйнятної шкоди "Орешником", підсумував він.

Білорусь просить "Орешник": історія питання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просив президента Росії Володимира Путіна розмістити "Орешник" в його країні 6 грудня 2024 року. При цьому цілі "Орешника" визначатимуть у Мінську.

Путін відповів, що "Орешник" з'явиться в Білорусі у другій половині 2025 року. Системи надходитимуть до Білорусі паралельно з відправленням російським військам.

У березні Лукашенко заявив, що до кінця 2025 року в Білорусі розмістять дві установки російської балістичної ракетної системи "Орешник". Лукашенко особисто контролює виробництво цих пускових установок.

"Чи варто ці сучасні ракети ставити поблизу наших ворогів? Чи ми їх поставимо десь під Москвою? Чи ще десь на позиції? Місце? Ми повинні визначити чітко це місце і домовитися", — зазначав він.

Фокус уже писав про загрозу міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка може долетіти до Києва менш ніж за 90 секунд.

У російському місті Набережні Челни сім'я хотіла назвати сина "Арешником", на честь ракетного комплексу. Глава сімейства Володимир Сухов є батьком 15 дітей, народжених трьома різними жінками.