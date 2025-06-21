По состоянию на 15 июня: в ГУР назвали текущие темпы производства ракет и дронов в РФ

В ГУР указывают, что сейчас РФ производит около 195 ракет и 170 дронов различных типов ежемесячно. Сейчас общее количество крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет составляет около двух тысяч единиц, а Россия планирует увеличить темпы производства беспилотников различных типов до 190 штук ежедневно.

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Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины указывает, что по состоянию на 15 июня РФ владеет около 1950 стратегическими ракетами и тысячами дронов различных типов. Россия продолжает увеличивать производство БПЛА со 170 до 190 единиц ежедневно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ ведомства на запрос СМИ.

Журналисты указывают, что РФ имеет в наличии следующие виды ракетного вооружения:

до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

до 260 крылатых ракет Х-101 (запускаются с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160);

до 280 ракет Х-22/Х-32 (пускают с самолетов Ту-22М3);

более 400 крылатых ракет морского базирования 3М-14 "Калибр";

до 150 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (пускаются с истребителей МиГ-31К);

до 60 баллистических ракет KN-23 производства КНДР.

Также в военной разведке добавили, что сейчас Россия производит до 195 ракет ежемесячно. Среди номенклатуры ракетного вооружения россияне производят до 60 "Искандеров", до 20 "Искандер-К", около 60 "Х-101", до 10 "Х-32", около 30 "Калибров" и до 15 "Кинжалов".

Что касается производства ударных БпЛА, то по состоянию на 15 июня РФ имела 6 тысяч беспилотников типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера"). В ГУР добавляют, что сейчас россияне способны производить до 170 ударных и имитационных дронов ежедневно, а до конца года планируют увеличить производство до 190 единиц в сутки.

Ранее разведка США выяснила наличие и темпы производства ракет в РФ. По данным разведчиков, на 2035 год в РФ будет около 5000 крылатых ракет и 1000 — гиперзвуковых ракет и блоков различных типов.

Впоследствии эксперт рассказал, сколько Россия за месяц производит ракет. По словам Богдана Долинце, Россия может производить примерно 100-150 ракет различных типов в месяц и не имеет целью их только собирать.