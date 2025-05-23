Не заинтересована в их хранении: эксперт рассказал, сколько Россия за месяц производит ракет в месяц

Россия может производить около 100-150 ракет различных типов в месяц и не имеет целью их только собирать.

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Об этом в эфире "Эспрессо" сказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

"Россия продолжает иметь возможность производить около 100-150 ракет различных типов ежемесячно — как крылатых, так и баллистических. Если эти ракеты не используются сразу, они направляются на склады хранения. Это означает, что Россия рано или поздно сможет их применить. Следовательно, вероятность их использования со временем только растет", — подчеркнул Долинце.

Он отметил, что украинская разведка может получать информацию о местах складирования и перемещения российских ракет. То же касается и аэродромов, способных запускать самолеты-носители ракет. И когда разведка фиксирует там оживление — скопление и подготовка самолетов, то это свидетельствует о повышении риска применения таких вооружений.

"Понятно, что Россия, производя ракеты, не имеет целью только складывать их на хранение. Поэтому вероятность очередного обстрела, как правило, возрастает через несколько недель после предыдущей атаки", — добавил Долинце.

Напомним, что ранее ГУР сообщало, что в ночь на 19 мая Россия планировала осуществить демонстративный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". В Defence Express рассказали, почему РФ не смогла осуществить запуск.