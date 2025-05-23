Не зацікавлена у їхньому зберіганні: експерт розповів, скільки Росія за місяць виготовляє ракет

Росія може виготовляти близько 100–150 ракет різних типів на місяць і не має на меті їх лише складати.

Related video

Про це в ефірі "Еспресо" сказав авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце.

"Росія продовжує мати спроможність виготовляти близько 100–150 ракет різних типів щомісяця — як крилатих, так і балістичних. Якщо ці ракети не використовуються одразу, вони прямують на склади зберігання. Це означає, що Росія рано чи пізно зможе їх застосувати. Відтак, імовірність їх використання з часом лише зростає", — наголосив Долінце.

Він зауважив, що українська розвідка може отримувати інформацію про місця складувань та переміщення російських ракет. Те саме стосується й аеродромів, здатних запускати літаки-носії ракет. І коли розвідка фіксує там пожвавлення — скупчення та підготовка літаків, то це свідчить про підвищення ризику застосування таких озброєнь.

"Зрозуміло, що Росія, виробляючи ракети, не має на меті лише складати їх на зберігання. Тож імовірність чергового обстрілу, як правило, зростає через кілька тижнів після попередньої атаки", — додав Долінце.

Нагадаємо, що раніше ГУР повідомляло, що в ніч проти 19 травня Росія планувала здійснити демонстративний запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". В Defence Express розповіли, чому РФ не змогла здійснити запуск.