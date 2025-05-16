Запасы ракет РФ: разведка США выяснила наличие и темпы производства, — Defense Express (инфографика)

Сейчас Россия имеет в запасе до 600 крылатых ракет воздушного и морского базирования, однако на 2035 год в РФ будет около 5000 крылатых ракет и 1000 — гиперзвуковых ракет и блоков различных типов.

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Обзор данных американской разведки осуществило издание Defense Express 15 мая.

Издание обнародовало инфографику, на которой продемонстрированы запасы ракетного вооружения, способного нести ядерные заряды. Инфографика демонстрирует запасы не только России, но и Китая, Ирана и Северной Кореи, то есть тех государств, которые могут представлять ядерную угрозу для США.

Инфографика | запасы ракет России и других стран

Из данных, которые обнародовала разведка, следует, что сейчас Россия имеет в запасе около 300-600 крылатых ракет большой дальности. К этому запасу относятся:

Х-101 воздушного базирования;

Р-500 от ОТРК "Искандер";

ракеты типа "Калибр" морского базирования.

Другая ситуация складывается сейчас в России с гиперзвуковым вооружением: их в запасах, как оценивает разведка, страна сейчас имеет около 200-300 единиц. К этому вооружению относятся:

ракеты Х-47М2 "Кинжал";

противокорабельные ракеты "Циркон";

боевые блоки "Авангард".

Если сравнивать такие данные с запасами Китая, то Россия имеет почти вполовину меньше гиперзвукового вооружения, чем Пекин.

Инфографика | запасы ракет России и Китая

Темпы производства оружия в России: что говорит разведка

По прогнозам американской разведки, в течение следующих 10 лет, то есть до 2035 года, Россия существенно увеличит свои запасы ракетного вооружения. Количество ракет, как прогнозируется, может вырасти до 5000 (речь идет о дальнобойных крылатых ракетах).

Что касается гиперзвукового оборудования и боевых блоков, то их количество возрастет до 1000, как прогнозируют в США.

Межконтинентальные баллистические ракеты России

Инфографика | прогнозы МБР России, Китая, Ирана и Северной Кореи

Как оценила разведка США, количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в России к 2035 году возрастет лишь до 400, что только на 50 единиц больше. В эту цифру аналитики также включили системы ракет, которые способны осуществить так называемую орбитальную бомбардировку (FOBS).

"Но, несмотря на намерение вооружиться такими ракетами снова в РФ, усилия в течение 10 лет приведут к появлению в строю менее 12 таких ракет. В то время, как Китай будет иметь 60", — отмечают обозреватели Defense Express.

По их словам, это указывает на то, каковы сейчас возможности в производстве оружия в России.

Напомним, 12 мая Фокус выяснил, чем опасна новая российская ракета S8000 "Бандероль" для Украины.

Также 13 мая издание The Economist сообщило, что Россия наращивает производство оружия и техники беспрецедентными темпами.