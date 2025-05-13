"Беспрецедентными темпами": РФ наращивает производство оружия и техники, — The Economist (инфографика)

Россия наращивает производство оружия большими темпами, выходя на путь создания арсенала, втрое большего чем в США или Европе вместе взятых, как сообщил главнокомандующий НАТО генерал Крис Каволи. В то время как американские заводы выпустят 135 танков, Кремль запустит в этом году производство 1500.

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О росте темпов и объемов производства оружия и техники в России рассказало издание The Economist.

В материале упомянуто о нескольких российских оборонных предприятиях, специализирующихся на производстве военной техники, и приведены данные об интенсивности строительства.

Производство танков в России

В первом пример рассмотрен Омский танковый завод: модернизирует старые Т-80, работая круглосуточно. Если после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года производство несколько увеличилось, то впоследствии уменьшилось. Так было до середины 2023 года, когда темпы производства снова выросли и с тех пор не спадают.

Похожая ситуация и в других оборонно-промышленных предприятиях России, где изготавливают танки. В издании привели инфографику, которая иллюстрирует, что крупнейший танковый завод РФ "Уралвагонзавод" продемонстрировал значительно более высокую активность в 2024 году, чем в предыдущем.

Скриншот инфографики The Economist | темпы производства танков в России

Производство артиллерии в России

Екатеринбургский завод №9 производит стволы для гаубиц и танков. Спутниковые снимки демонстрируют артиллерийские орудия и пушки, припаркованные под открытым небом. Неподалеку — производство "Новатор", производящее баллистические ракеты "Искандер".

Скриншот инфографики The Economist | темпы производства артиллерии в России

Кроме этого зафиксированы признаки сильного роста на Волгоградском заводе "Титан-Барикады", где строятся пусковые установки "Искандер", а также на нескольких других предприятиях такого типа.

Производство взрывчатых веществ в России

Свердловский завод в Дзержинске, который специализируется на производстве химикатов для артиллерийских снарядов и управляемых авиабомб, считается крупнейшим предприятием России по производству взрывчатых веществ. Здесь наблюдается увеличение темпов производства на протяжении последних месяцев.

Скриншот инфографики The Economist | темпы производства взрывчатых веществ в России

Производство БпЛА и авиации в России

Разработанные в Иране дроны-камикадзе типа "Шахед" в последние месяцы массированно атакуют Украину. Их производство в России также соответственно возросло. В частности наблюдается увеличение темпов производства на заводе "Алабуга" в Татарстане, где изготавливаются эти беспилотники, а также в соседнем аэропорту Бегишево.

Скриншот инфографики The Economist | темпы производства БпЛА и авиации в России

Напомним, 16 апреля обозреватели Army Recognition рассказали, что российская БМД-4М получит новую гаубицу для защиты от БпЛА.

Также 13 марта Фокус разбирался, как российская агрессия ускоряет Апокалипсис в мире.