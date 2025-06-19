Запорожье под ударом: чем опасен прорыв на границе Донецкой и Днепропетровской областей

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Прорыв врага на с. Запорожье с последующим закреплением принесет очень большие проблемы.

Дело в том, что в 1,5 км от села начинается тот самый треугольник Ялта–Филия–Грушевское. Почему он важен? В нем сходятся сразу три реки — Соленая, Волчья и Мокрые Ялы. Эта местность по важности напоминает район г. Изюм на Харьковщине, где сходятся Оскол и Северский Донец.

Треугольник возле Новопавловки на Днепровщине–Донеччине имеет оперативно-тактическое значение. Потому что дает возможность врагу выбирать вектор дальнейших атак — на Межевую, Покровское или трассу Павлоград–Покровск в районе с. Славянка.

Все три варианта являются плохими для нас, потому что рельеф местности за треугольником не очень способствует длительной обороне.

Прорыв в само село произошел уже. И теперь вопрос, как долго можно обороняться в той местности и сколько времени у врага уйдет на закрепление.

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