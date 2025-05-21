Мирноградский перешеек. Каких изменений ждать на фронте

Related video

Сейчас враг концентрируется на продвижении к Новоэкономичному со стороны трассы Т0504 и вдоль р. Казенный Торец.

Имеет ощутимые успехи тактического характера.

Еще продолжаются бои за Малиновку и Миролюбовку, но глядя на динамику, долго так держаться не получится.

В Миролюбовке бои относительно недавно начались, но как-то оборона там просела довольно быстро.

В случае потери этого села начнутся бои за само Новоэкономичное. А это уже большая проблема в контексте всей обороны Мирнограда.

К сожалению, прямо сейчас успешно формируются левофланговые клещи покровско-мирноградской агломерации.

На правом фланге они еще с зимы практически оформлены.

Что-то мне думается, что враг решил сыграть в игру "догадайся, где мы применим основные силы всей летней кампании".

Потому что этот мирноградско-торецкий перешеек между Покровском и Констахой может наделать много беды.

Ведь это реально позволяет врагу постоянно менять вектор усилий основных сил.

А все начиналось с очередной неудачной ротации. Где-то мы это уже видели. Неужели под Торецком год назад? Да не может быть, какой-то когнитивный диссонанс.

Да, опять на те же грабли...

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.