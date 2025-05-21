Мирноградський перешийок. Яких змін чекати на фронті

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Наразі ворог концентрується на просуванні до Новоекономічного з боку траси Т0504 та вздовж р. Казенний Торець.

Має відчутні успіхи тактичного характеру.

Ще тривають бої за Малинівку та Миролюбівку, але дивлячись на динаміку, довго так триматися не вийде.

У Миролюбівці бої відносно недавно розпочалися, але якось оборона там просіла доволі швидко.

У випадку втрати цього села почнуться бої за саме Новоекономічне. А це вже велика проблема в контексті всієї оборони Мирнограда.

На жаль, прямо зараз успішно формуються лівофлангові кліщі покровсько-мирноградської агломерації.

На правому фланзі вони ще з зими практично оформлені.

Щось мені думається, що ворог вирішив зіграти у гру "здогадайся, де ми застосуємо основні сили всієї літньої кампанії".

Бо оцей мирноградсько-торецький перешийок між Покровськом та Констахою може наробити багато біди.

Адже це реально дозволяє ворогу постійно змінювати вектор зусиль основних сил.

А все починалося з чергової невдалої ротації. Десь ми це вже бачили. Невже під Торецьком рік тому? Та не може бути, якийсь когнітивний дисонанс.

Так, знову на ті самі граблі…

Джерело.

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