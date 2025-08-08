Росіяни атакували Київщину "шахедами": вибухало також у Харкові та Одесі, що відомо
У ніч на 8 серпня російські окупаційні війська запустили у бік України ударні дрони типу "шахед". Вибухи лунали у Харкові, Одесі та Київській області.
Під ударом зокрема опинився Бучанський район Київщини, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"На жаль,вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення не значні", — йдеться у повідомленні.
В КОВА уточнили, що внаслідок російської атаки виникли пожежі в приватному секторі.
"Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби", — наголосили в КОВА.
Вибухи у Харкові та Одесі
Крім того, про вибухи у Харкові ще до опівночі повідомляв міський голова Ігор Терехов.
"Харків зазнав атаки ворожим дроном "шахед" — у місті пролунали вибухи", — написав Терехов.
А пізніше він пояснив, що унаслідок атаки в Салтівському районі міста виникла пожежа на цивільному підприємстві.
Водночас після другої ночі звуки вибухів було чутно в Одесі, про що повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Зазначимо, що кореспондент Фокуса також повідомляв про вибухи у Кременчуку та поза межами цього міста.
На момент публікації матеріалу інформації про наслідки ворожих атак у Харкові та Одесі, а також про постраждалих у цих містах не було.
Нагадаємо, 7 серпня російський ТАСС повідомив, що ЗС РФ планують удар по Краматорську, а ціллю може стати пологовий будинок.
У ніч на 7 серпня ЗС РФ атакували Дніпропетровщину дронами.