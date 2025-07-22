Китайский шпион в небе: ГУР раскрыло детали нового российского БпЛА (фото)

Новый российский беспилотный летательный аппарат, похожий на известный Shahed-136 ("Герань-2"), но значительно меньше по размеру, применяется как разведчик и фальшивая цель для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

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По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, этот аппарат может нести боевую часть весом до 15 кг. Более того, он имеет фюзеляж типа дельта-крыло, а все его ключевые компоненты изготовлены в Китае.

Почти половина составляющих, в частности полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули, антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито, поставляются компанией CUAV Technology. Стоит отметить, что эта компания в октябре 2022 года ограничила поставки своей продукции в Украину и Россию, чтобы предотвратить военное использование.

Однако, в 2023 году в России презентовали БпЛА вертикального взлета, который оказался китайским изделием CUAV Technology, доступным даже на платформе Aliexpress.

Кроме продукции CUAV, в беспилотнике используются двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE, сервоприводы KST, FPV-камера Razer от Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

Новый БпЛА РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Устройство также оснащено китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900X компании RFDesign, позволяющего передавать информацию на расстояние до 40 км в прямой видимости.

"Указанное устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или от БпЛА к БпЛА, расширяя таким образом возможности по ведению разведки", — говорится в публикации ГУР.

Ранее двигатели DLE применялись в российских БпЛА "Гербера" и "Пародия", а сервоприводы KST — в Shahed-136 ("Герань-2") и V2U.

Также недавно Фокус писал, что Москва может поддержать Пекин в нападении на Тайвань и одновременно атаковать страны НАТО. Авторитарные режимы уже действуют сообща в отличие от Европы, считают политические эксперты и предупреждают о факторах, которые могут ускорить эскалацию.

Кроме этого, в начале июля китайский министр заявил, что поражение России для Пекина является "полностью неприемлемым". Он объяснил это тем, что КНР боится, будто в случае поражения России Соединенные Штаты полностью сконцентрируют внимание на Китай.