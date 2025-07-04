Китайский "козырь" Путина: зачем Пекин помогает Москве воевать в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не может позволить поражение России в войне против Украины. Что на самом деле означает этот сигнал КНР, и какие геополитические факторы могут видоизменить позицию Поднебесной, выяснял Фокус.

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О том, что глава МИД Китая Ван И во время недавних коммуникаций с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас заявил, мол, КНР не может позволить поражение России в войне против Украины, сообщает South China Morning Post со ссылкой на нескольких лиц, знакомых с ходом переговоров. В частности, как утверждают источники издания, во время закрытой встречи с госпожой Каллас, главный китайский дипломат заявил, что поражение России является для Пекина "абсолютно неприемлемым". Отмечается, что Ван И объяснил такую позицию опасением КНР, что "Соединенные Штаты тогда полностью переключат свое внимание на Китай".

Вместе с тем, по словам собеседников газеты, глава китайского дипломатического ведомства категорически отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России. Вместо этого он отметил, что если бы Китай действительно помогал бы Москве, "война уже давно завершилась бы".

В данном контексте следует напомнить, что во время визита в Москву 8 мая председатель Китая Си Цзиньпин заявил о поддержке России и назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка.

В то же время в конце мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что у его ведомства есть подтвержденные данные о том, что Китай поставляет спецхимию, порох и станки на 20 военных заводов России. Также по словам генерал-лейтенанта, в 2024-2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества Москвы и Пекина. Речь идет, в частности, об оборудовании, запчастях, документации и "крупных поставках спец химии".

Глава СВРУ отдельно отметил, что по состоянию на начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов — китайского происхождения. "При этом есть подмены, обман в названиях, есть фирмы-прокладки, через которые из Китая в Россию идет все необходимое для производства микроэлектроники", — резюмировал Олег Иващенко.

Между тем официальный Пекин постоянно подчеркивает, что не является стороной в российско-украинской войне и отрицает любое сотрудничество в военной сфере с РФ.

Действительно ли Китай хочет победы России в войне с Украиной

Комментируя Фокусу высказывания главы МИД КНР о том, что Китай не допустит поражения РФ в войне с Украиной, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отметил: "Следует осознавать, что Китай рассматривает российско-украинскую войну, как один из актов глобального противостояния в мире и действует он соответственно. По большому счету, Путин может продолжать войну против Украины благодаря именно китайской поддержке. То есть, КНР для РФ — это место сбыта, место, где она получает наибольшие доходы, а также покупает необходимое оборудование и комплектующие. При этом, в течение всех лет полномасштабной войны Китай отрицает, что помогает в военном плане России. Реальные же позиции становятся известными благодаря в большей степени неофициальным источникам".

На данном этапе российско-украинской войны, считает эксперт, Пекин преследует несколько интересов: "Первый интерес — противостояние с Западом и здесь КНР может показать свое технологическое и военное первенство. Второй интерес заключается в желании Китая обкатывать новейшие военные технологии. Ну, и в конечном счете — это механизм влияния на Россию с тем, чтобы она не меняла свой вектор, переориентируясь на Запад. Товарищу Си выгодно, чтобы Путин все больше застревал в союзе с КНР, имея от Китая все большую экономическую и военную зависимость. И в этом смысле, Китай заинтересован в том, чтобы российско-украинская война продолжалась и в дальнейшем. Впрочем, здесь есть один нюанс. Нынешняя политика США по заигрыванию с Россией является антикитайской по своей природе. И слова Ван И, которые обнародовали китайские медиа, свидетельствуют о том, что Китай продолжает рассматривать российско-украинскую войну, как составляющую глобального противостояния с Соединенными Штатами. И здесь вопрос даже не в недопущении поражения РФ, а в том, чтобы россияне не могли пойти на, скажем так, сепаратный мир с США".

В этом контексте, Китай, замечает Петр Олещук, выступает не то, чтобы союзником Украины, "но по крайней мере имеет одну касательную точку". "В целом Китай действительно может быть незаинтересован в поражении России, но он также может быть незаинтересован в том, чтобы РФ одержала какую-то большую победу и на ее фоне начала активно перезагружать отношения с США. Китаю, мягко говоря, ненужно, чтобы Путин почувствовал себя великим вождем и проводил внешнюю политику без оглядки на КНР", — подчеркивает политолог.

Между тем, констатировав, что Китай является империалистическим государством, эксперт подчеркнул: "Учитывая это, ожидать, что Пекин будет ориентироваться на Украину, которая с его точки зрения является мятежной провинцией империи не приходится. Для этого у КНР должны быть какие-то очень-очень большие локальные интересы, которых нет. А вот в России у китайцев интересы без преувеличения колоссальные и Китай заинтересован в углублении своего влияния в РФ. Поэтому вот эти постоянные разговоры Трампа с Путиным могут напрягать Китай и нам это играет на руку".

При каких условиях Китай надавит на Путина о прекращении войны

Глава китайского МИД, говоря о том, что Китай не заинтересован в поражении России действительно опасается, что при таком сценарии США переключатся на них и КНР будет не сладко, считает политолог, доктор политических наук Игорь Петренко. "Собственно Соединенные Штаты уже переключаются, но распространенные разговоры о том, что Вашингтон делает все для того, чтобы усилить себя в Тихоокеанском регионе, на самом деле не соответствуют действительности. Ярким свидетельством этого является то, что на недавнем саммите НАТО в Гааге американцы отменили встречу с японцами, представителями Южной Кореи и Филиппин. Китай, поверьте, под лупой отслеживает все эти движения. Впрочем, КНР сейчас выгодно ослабление России, но не ее развал", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Отвечая на вопрос о том, какие геополитические факторы могут каким-то образом изменить позицию официального Пекина в отношении российско-украинской войны, политолог отметил: "Я думаю, что непоследовательность США перед союзниками, в частности перед странами-членами НАТО может побудить Китай задуматься о том, чтобы играть роль альтернативы, и здесь позиция будет точно корректироваться. В таком случае, кстати, может значительно усилиться сотрудничество Китая с Евросоюзом, который непременно будет давить на Пекин в том смысле, чтобы он "тормозил" Путина. Такая геополитическая конструкция выглядит вполне реалистичной, но здесь все будет зависеть от дальнейших действий или бездействия Соединенных Штатов Америки".

Пока же Китай, убежден Игорь Петренко, и в дальнейшем будет тайно поддерживать Россию, не переходя при этом за красные флажки, которые ему выставляет Запад.