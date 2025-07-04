Китайський "козир" Путіна: навіщо Пекін допомагає Москві воювати в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України. Що насправді означає цей сигнал КНР, і які геополітичні фактори можуть видозмінити позицію Піднебесної, з’ясовував Фокус.

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Про те, що глава МЗС Китаю Ван І під час нещодавніх комунікацій з головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас заявив, мовляв, КНР не може дозволити поразку Росії у війні проти України, повідомляє South China Morning Post з посиланням на кількох осіб, обізнаних з перебігом перемовин. Зокрема, як стверджують джерела видання, під час закритої зустрічі з пані Каллас, головний китайський дипломат заявив, що поразка Росії є для Пекіна "абсолютно неприйнятною". Зазначається, що Ван І пояснив таку позицію побоюванням КНР, що "Сполучені Штати тоді повністю переключать свою увагу на Китай".

Поряд з тим, за словами співрозмовників газети, очільник китайського дипломатичного відомства категорично відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії. Натомість він зазначив, що якби Китай дійсно допомагав би Москві, "війна вже давно завершилася б".

В даному контексті слід нагадати, що під час візиту до Москви 8 травня голова Китаю Сі Цзіньпін заявив про підтримку Росії і назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку.

Водночас наприкінці травня голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що у його відомства є підтверджені дані про те, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії. Також за словами генерал-лейтенанта, у 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці Москви та Пекіну. Йдеться, зокрема, про обладнання, запчастини, документацію і "великі постачання спец хімії".

Очільник СЗРУ окремо наголосив, що станом на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів - китайського походження. "При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки", - резюмував Олег Іващенко.

Тим часом офіційний Пекін повсякчас наголошує, що не є стороною у російсько-українській війні і заперечує будь-яку співпрацю у військовій сфері з РФ.

Чи дійсно Китай хоче перемоги Росії у війні з Україною

Коментуючи Фокусу висловлювання очільника МЗС КНР про те, що Китай не допустить поразки РФ у війні з Україною, політолог, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук зауважив: "Слід усвідомлювати, що Китай розглядає російсько-українську війну, як один із актів глобального протистояння у світі і діє він відповідно. За великим рахунком, Путін може продовжувати війну проти України завдяки саме китайській підтримці. Тобто, КНР для РФ – це місце збуту, місце, де вона отримує найбільші доходи, а також купує необхідне обладнання та комплектуючі. При цьому, протягом усіх років повномасштабної війни Китай заперечує, що допомагає у військовому плані Росії. Реальні ж позиції стають відомими завдяки більшою мірою неофіційним джерелам".

На даному етапі російсько-української війни, вважає експерт, Пекін переслідує декілька інтересів: "Перший інтерес – протистояння з Заходом і тут КНР може показати свою технологічну та військову першість. Другий інтерес полягає в бажанні Китаю обкатувати новітні військові технології. Ну, і в кінцевому рахунку – це механізм впливу на Росію з тим, аби вона не змінювала свій вектор, переорієнтовуючись на Захід. Товаришу Сі вигідно, щоб Путін все більше застрягав у союзі з КНР, маючи від Китаю все більшу економічну та військову залежність. І в цьому сенсі, Китай зацікавлений в тому, щоб російсько-українська війна тривала й надалі. Втім, тут є один нюанс. Нинішня політика США по заграванню з Росією є антикитайською за своєю природою. І слова Ван І, які оприлюднили китайські медіа, свідчать про те, що Китай продовжує розглядати російсько-українську війну, як складову глобального протистояння зі Сполученими Штатами. І тут питання навіть не в недопущені поразки РФ, а в тому, щоб росіяни не могли піти на, скажімо так, сепаратний мир зі США".

В цьому контексті, Китай, зауважує Петро Олещук, виступає не те, щоб союзником України, "але принаймні має одну дотичну точку". "Загалом Китай дійсно може бути незацікавлений в поразці Росії, але він також може бути незацікавлений в тому, щоб РФ здобула якусь велику перемогу і на її тлі почала активно перезавантажувати відносини зі США. Китаю, м’яко кажучи, непотрібно, щоб Путін відчув себе великим вождем і проводив зовнішню політику без озирання на КНР", - підкреслює політолог.

Тим часом, констатувавши, що Китай є імперіалістичною державою, експерт наголосив: "З огляду на це, очікувати, що Пекін орієнтуватиметься на Україну, яка з його точки зору є бунтівною провінцією імперії не доводиться. Для цього у КНР мають бути якісь дуже-дуже великі локальні інтереси, яких не має. А ось в Росії у китайців інтереси без перебільшення колосальні і Китай зацікавлений в поглибленні свого впливу в РФ. Тому ось ці постійні розмови Трампа з Путіним можуть напружувати Китай і нам це грає на руку".

За яких умов Китай натисне на Путіна щодо припинення війни

Очільник китайського МЗС, говорячи про те, що Китай не зацікавлений в поразці Росії дійсно побоюється, що при такому сценарії США переключаться на них і КНР буде не солодко, вважає політолог, доктор політичних наук Ігор Петренко. "Власне Сполучені Штати вже переключаються, але поширені розмови про те, що Вашингтон робить усе для того, аби посилити себе в Тихоокеанському регіоні, насправді не відповідають дійсності. Яскравим свідченням цього є те, що на нещодавньому саміті НАТО у Гаазі американці скасували зустріч з японцями, представниками Південної Кореї та Філіппін. Китай, повірте, під лупою відстежує усі ці рухи. Втім, КНР наразі вигідним є ослаблення Росії, але не її розвал", - зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Відповідаючи на запитання про те, які геополітичні фактори можуть якимось чином змінити позицію офіційного Пекіну щодо російсько-української війни, політолог зазначив: "Я думаю, що непослідовність США перед союзниками, зокрема перед країнами-членами НАТО може спонукати Китай задуматися про те, щоб грати роль альтернативи, і тут позиція буде точно коригуватися. В такому разі, до речі, може значно посилитися співпраця Китаю з Євросоюзом, який неодмінно тиснутиме на Пекін в тому сенсі, щоб він "гальмував" Путіна. Така геополітична конструкція виглядає цілком реалістичною, але тут все залежатиме від подальших дій чи бездіяльності Сполучених Штатів Америки".

Наразі ж Китай, переконаний Ігор Петренко, й надалі таємно підтримуватиме Росію, не переходячи при цьому за червоні прапорці, які йому виставляє Захід.