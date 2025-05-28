Холодна війна триває: як Захід проспав, що ще є мужики у шапках-вушанках з "калашниковими" в руках

На боці РФ у війні з Україною виступає ціла низка країн, зокрема Китай, КНДР, Іран та інші, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Про те, чому протидія їм цивілізованого світу є неефективною, Фокусу розповів політолог Олександр Краєв.

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Під час нещодавнього виступу на парламентській асамблеї Альянсу в Дейтоні (США) генсек НАТО Марк Рютте назвав три країни, які наразі найбільше допомагають РФ у війні проти України – це Китай, Північна Корея та Іран. За словами пана Рютте, Альянс та й загалом – цивілізований світ не має бути "наївним" і повинен зупинити зазначені три держави, а також Росію.

Коментуючи Фокусу питання про те, чому світ досі не може зупинити Москву та її союзників, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зауважив наступне: "Передусім, тому, що значна частина партнерів України, дійсно боїться ядерної зброї РФ. Крім того, наші союзники забули уроки Холодної війни і забули, що в ядерну гру можна грати вдвох. Також вони занадто увірували в ліберальний світопорядок, а тому просто не знають, які інструменти слід залучити задля угамування КНР, КНДР, Ірану, Росії та інших міжнародних порушників".

На переконання Олександра Краєва, РФ і КНР насправді ніколи і не виходили з Холодної війни. "Допоки Москва і Пекін, скажімо так, не дрімали, Захід 40 років насолоджувався перемогою у Холодній війні, теплою ванною ліберального світопорядку, Coca-Cola, жуйкою та рок-н-ролом. А тут з’ясувалося, що у світі ще є мужики у шапках-вушанках з "калашниковими" в руках і є китайські заводи, які, як почали в 49-му працювати, так досі і не припиняють", — наголосив експерт.

Нинішні світові лідери, констатував аналітик, на жаль, не Рейгани, не Міттерани і не Черчиллі і просто банально не знають, як ефективно грати у цю "надзвичайно жорстку велику геополітичну гру".

Детальніше про це, читайте у матеріалі Фокусу "Світ навпіл: чому Захід не може зупинити країни, що допомагають Путіну".