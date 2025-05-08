Сі Цзіньпін у Москві: чи закріпить це партнерство Китаю та Росії та що робитиме Дональд Трамп

Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі у святкуваннях Дня перемоги, що стало важливим моментом для партнерства між Китаєм і Росією. Фокус розбирався, якою може бути реакція Дональда Трампа на зближення Пекіну й Кремля та як це відобразиться на Україні.

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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі в урочистостях з нагоди Дня перемоги 9 травня. Планується, що Сі Цзіньпін візьме участь у параді на Червоній площі, після чого 10 травня завершить свій візит до Росії.

Серед інших іноземних гостей на святкуваннях у Москві будуть прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич та президент Бразилії Лула д Сілва.

За деякими оцінками експертів, участь Сі Цзіньпіна у параді — не просто жест поваги до російської історії чи демонстрація стратегічного партнерства. В умовах затяжної війни РФ проти України, міжнародної ізоляції Москви та західних санкцій, такий візит можна тлумачити як непряме підтвердження підтримки. Китай продовжує утримуватись від прямої воєнної допомоги Росії, проте, як стверджують західні аналітики, надає важливу економічну й технологічну підтримку.

Фокус розбирався що стоїть за участю китайського лідера у параді з нагоди Дня перемоги на Червоній площі, та якою буде на це реакція президента США Дональда Трампа.

Сі Цзіньпін у Москві: чи стане це сигналом змін у ставленні США до Росії

Візит Сі Цзіньпіна до Москви 8 травня може стати важливим маркером як для зовнішньої політики Китаю, так і для майбутніх дій США щодо Росії та України.

Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук у розмові з Фокусом підкреслює, що для адміністрації Дональда Трампа — як у попередній каденції, так і, зараз — Росія довгий час розглядалася як потенційний партнер у протистоянні з Китаєм. В перші 100 днів свого президентства Трамп, очевидно, розглядав РФ як країну, що могла б допомогти США у стримуванні Китаю та у контролі за ядерними загрозами з боку Ірану. Саме цим частково пояснюється тодішня м’яка риторика щодо Кремля, що в Україні часто сприймалась як "проросійська".

"Однак нині ситуація змінилася. Візит Сі Цзіньпіна до Москви — вже не перший з моменту початку повномасштабної війни в Україні — є демонстративним свідченням стратегічної близькості між Пекіном і Кремлем. Росія, яка сьогодні фактично перебуває в економічній залежності від Китаю, не може бути анти-Китаєм для США. Її резерви майже повністю номіновані в юанях, економіка орієнтована на схід, і це змінює правила гри", — каже Фокусу Ус.

На думку експерта, якщо Сі Цзіньпін візьме участь у параді 9 травня в Москві, це буде символом повної підтримки Пекіном російської агресії. Якщо ж він проігнорує парад - це може свідчити про дипломатичний сигнал Путіну.

"Зустріч на рівні нижчому, ніж Путін або прем’єр — ще один нюанс. Сі зустріла Голікова, що для китайської дипломатії виглядає, як знецінення партнерства", — каже Ус.

Так за словами експерта, у разі підтримки Сі Цзіньпіна і його прямої участі у параді в Москві, Трамп може розцінити це як певну втрату "надії на партнерство з РФ проти Китаю" і в такому випадку американський президент спробує всіма силами завершити війну в Україні максимально натиснувши вже на Кремль і чітко позначити хто агресор у цій війні.

Китай зближається з Росією: яка доля України

На думку політичного експерта Олексія Голубоцького як відреагує Дональд Трамп на візит Сі Цзіньпіна до Москви — це важке питання. Він вже неодноразово створював проблеми для Китаю, і його реакція може бути будь-якою.

"Однак варто зазначити, що під час попереднього президентства він намагався знайти точки дотику з Росією, навіть намагаючись "відсунути" Росію від Китаю. Тепер же, якщо візит Сі Цзіньпіна є підтвердженням зближення Китаю з Росією, це стане серйозним аргументом для майбутніх переговорів між великими державами", — каже Фокусу політолог.

Якщо цей візит не стане сигналом остаточного вибору Китаєм Росією, він все ж демонструє, що Пекін розглядає Москву як важливого стратегічного партнера. У цьому контексті важливо також відзначити позицію Китаю щодо російського газу: Китай пом'якшив свою позицію і готовий співпрацювати з Росією в енергетичній сфері, що ще більше прив'язує Росію до Китаю. Враховуючи війну в Україні, Китай, як економічний гігант, прагне отримати доступ до ресурсів Росії, замість того щоб ці ресурси використовувались на користь США.

"Що ж стосується України, то тут ситуація залишається невизначеною. Китай може включити Україну в угоди з Євросоюзом або з Росією, але важко сказати, яку саме роль відіграє Україна в цих переговорах. Наразі ми не знаємо, чи Путін приймав рішення про війну самостійно, чи це було частиною більш широкої стратегії Китаю. Китай, очевидно, має свої інтереси у війні, і поки що незрозуміло, чи хоче він її припинення", — вважає Голубоцький.

За словами політолога, для Трампа, можливо, це лише чергова частина глобальної гри, і він не буде готовий до серйозних поступок, щоб змінити ситуацію. Китай зараз виглядає як сильний гравець, який може намагатися створити альянс проти США, вирішуючи свої економічні проблеми за рахунок цього. Однак поки що не видно, чи Китай насправді виграє в цій грі.

"Щодо України, то її роль у глобальних процесах залишається важливою, але на даному етапі вона є лише частиною більш складної гри великих держав. Інтереси Китаю і Росії набагато ширші, і Україна в цьому контексті — лише одна з ланок у великій геополітичній стратегії", — резюмує експерт.

Нагадаємо, Фокус розповідав хто з мирових лідерів приїде на парад у Москву, та чи означає це, що на четвертому році повномасштабної війни Росія остаточно виходить з міжнародної ізоляції.