Си Цзиньпин в Москве: закрепит ли это партнерство Китая и России и что будет делать Дональд Трамп

Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в праздновании Дня победы, что стало важным моментом для партнерства между Китаем и Россией. Фокус разбирался, какой может быть реакция Дональда Трампа на сближение Пекина и Кремля и как это отразится на Украине.

Related video

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня победы 9 мая. Планируется, что Си Цзиньпин примет участие в параде на Красной площади, после чего 10 мая завершит свой визит в Россию.

Среди других иностранных гостей на празднованиях в Москве будут премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич и президент Бразилии Лула д Силва.

По некоторым оценкам экспертов, участие Си Цзиньпина в параде — не просто жест уважения к российской истории или демонстрация стратегического партнерства. В условиях затяжной войны РФ против Украины, международной изоляции Москвы и западных санкций, такой визит можно толковать как косвенное подтверждение поддержки. Китай продолжает воздерживаться от прямой военной помощи России, однако, как утверждают западные аналитики, предоставляет важную экономическую и технологическую поддержку.

Фокус разбирался что стоит за участием китайского лидера в параде по случаю Дня победы на Красной площади, и какой будет на это реакция президента США Дональда Трампа.

Си Цзиньпин в Москве: станет ли это сигналом изменений в отношении США к России

Визит Си Цзиньпина в Москву 8 мая может стать важным маркером как для внешней политики Китая, так и для будущих действий США в отношении России и Украины.

Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук в разговоре с Фокусом подчеркивает, что для администрации Дональда Трампа — как в предыдущей каденции, так и сейчас — Россия долгое время рассматривалась как потенциальный партнер в противостоянии с Китаем. В первые 100 дней своего президентства Трамп, очевидно, рассматривал РФ как страну, которая могла бы помочь США в сдерживании Китая и в контроле за ядерными угрозами со стороны Ирана. Именно этим частично объясняется тогдашняя мягкая риторика в отношении Кремля, которая в Украине часто воспринималась как "пророссийская".

"Однако сейчас ситуация изменилась. Визит Си Цзиньпина в Москву — уже не первый с момента начала полномасштабной войны в Украине — является демонстративным свидетельством стратегической близости между Пекином и Кремлем. Россия, которая сегодня фактически находится в экономической зависимости от Китая, не может быть анти-Китаем для США. Ее резервы почти полностью номинированы в юанях, экономика ориентирована на восток, и это меняет правила игры", — говорит Фокусу Ус.

По мнению эксперта, если Си Цзиньпин примет участие в параде 9 мая в Москве, это будет символом полной поддержки Пекином российской агрессии. Если же он проигнорирует парад — это может свидетельствовать о дипломатическом сигнале Путину.

"Встреча на уровне ниже, чем Путин или премьер — еще один нюанс. Си встретила Голикова, что для китайской дипломатии выглядит, как обесценивание партнерства", — говорит Ус.

Так по словам эксперта, в случае поддержки Си Цзиньпина и его прямого участия в параде в Москве, Трамп может расценить это как определенную потерю "надежды на партнерство с РФ против Китая" и в таком случае американский президент попытается всеми силами завершить войну в Украине максимально нажав уже на Кремль и четко обозначить кто агрессор в этой войне.

Китай сближается с Россией: какова судьба Украины

По мнению политического эксперта Алексея Голубоцкого как отреагирует Дональд Трамп на визит Си Цзиньпина в Москву — это трудный вопрос. Он уже неоднократно создавал проблемы для Китая, и его реакция может быть любой.

"Однако стоит отметить, что во время предыдущего президентства он пытался найти точки соприкосновения с Россией, даже пытаясь "отодвинуть" Россию от Китая. Теперь же, если визит Си Цзиньпина является подтверждением сближения Китая с Россией, это станет серьезным аргументом для будущих переговоров между великими державами", — говорит Фокусу политолог.

Если этот визит не станет сигналом окончательного выбора Китаем России, он все же демонстрирует, что Пекин рассматривает Москву как важного стратегического партнера. В этом контексте важно также отметить позицию Китая по российскому газу: Китай смягчил свою позицию и готов сотрудничать с Россией в энергетической сфере, что еще больше привязывает Россию к Китаю. Учитывая войну в Украине, Китай, как экономический гигант, стремится получить доступ к ресурсам России, вместо того чтобы эти ресурсы использовались в пользу США.

"Что же касается Украины, то здесь ситуация остается неопределенной. Китай может включить Украину в соглашения с Евросоюзом или с Россией, но трудно сказать, какую именно роль играет Украина в этих переговорах. Пока мы не знаем, принимал ли Путин решение о войне самостоятельно, или это было частью более широкой стратегии Китая. Китай, очевидно, имеет свои интересы в войне, и пока непонятно, хочет ли он ее прекращения", — считает Голубоцкий.

По словам политолога, для Трампа, возможно, это лишь очередная часть глобальной игры, и он не будет готов к серьезным уступкам, чтобы изменить ситуацию. Китай сейчас выглядит как сильный игрок, который может пытаться создать альянс против США, решая свои экономические проблемы за счет этого. Однако пока не видно, действительно ли Китай выиграет в этой игре.

"Что касается Украины, то ее роль в глобальных процессах остается важной, но на данном этапе она является лишь частью более сложной игры великих держав. Интересы Китая и России гораздо шире, и Украина в этом контексте — лишь одно из звеньев в большой геополитической стратегии", — резюмирует эксперт.

Напомним, Фокус рассказывал кто из мировых лидеров приедет на парад в Москву, и означает ли это, что на четвертом году полномасштабной войны Россия окончательно выходит из международной изоляции.