Кто приехал на парад 9 мая в Москве: к чему стремятся Китай и Бразилия (фото)

Помощник Путина Ушаков заявил, что Кремль ожидает на параде Победы 9 мая около тридцати иностранных лидеров. Означает ли это, что на четвертом году полномасштабной войны Россия окончательно выходит из международной изоляции, выяснял Фокус.

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Накануне 9 мая украинское Министерство иностранных дел (МИД) обнародовало заявление, в котором призвало все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, "которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев".

"Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война. В ходе этой агрессии российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений и именно эта армия будет маршировать 9 мая в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками", — отметили в отечественном внешнеполитическом ведомстве. В МИД особо подчеркнули, что Россия, приглашая иностранных военнослужащих к участию в параде, пытается отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию: "Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в РФ. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора".

Между тем, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает присутствие почти 30 иностранных лидеров на параде 9 мая.

Кремль ожидает на параде Победы 9 мая около тридцати иностранных лидеров Фото: Фокус

Какие выводы должен сделать Киев после парада на Красной площади

В том, что из парада в Москве 9 мая ни в коем случае не следует делать событие, демонстрирующее "супербольшую поддержку" Путина убежден политолог Владимир Фесенко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "На самом деле изменение по сравнению с предыдущими годами произошло лишь в одном, а именно в том, что с Путиным начал договариваться Трамп, сняв таким образом табу на общение с ним для некоторых стран. Но нам не следует делать каких-то радикальных действий по отношению к этим государствам. К примеру, мы не можем разрывать отношения или идти на их охлаждение с Китаем, потому что, во-первых, это слишком рискованно, а во-вторых, Си Цзиньпин и до этого времени ездил в Москву. И вообще — большая часть лидеров, которые приедут на парад, и раньше бывали в России и участвовали в этих парадах. Не следует забывать о том, что есть БРИКС, ШОС, активные контакты РФ со странами Глобального Юга, то есть для нас нет неожиданностей и "измен".

Эксперт: "Большая часть лидеров, которые приедут на парад, и раньше бывали в России и участвовали в этих парадах" Фото: Фокус

Подчеркнув, что сейчас многое зависит от того, как в дальнейшем будут развиваться отношения в треугольнике Вашингтон-Пекин-Москва, политолог отметил: "Этот треугольник на самом деле очень и очень не простой. И Си Цзиньпин приезжает в Россию не для того, чтобы просто принять участие в пропагандистском спектакле Путина, а в том числе с целью сдержать Путина от чрезмерного сближения с Трампом. Думаю, что в рамках закрытых переговоров лидер КНР выскажет много условий и предостережений относительно возможных последствий возможного сближения РФ и США. В любом случае мы с Китаем должны выдерживать ровную линию. Как, кстати, и с Фицо. Нравится нам это или нет, должны вести с ним диалог, от которого зависит наша евроинтеграционная судьба. Да, сейчас ключевая проблема здесь Венгрия, но тем не менее, мы не должны идти на конфронтацию со Словакией".

Единственная знаковая фигура, которая приедет к Путину на парад — Си Цзиньпин Фото: Getty Images

По убеждению Владимира Фесенко, как минимум, с половиной постсоветских государств Киев должен не то, что поддерживать, но и наращивать активные отношения, играя на противоречиях между ними и Москвой. Это, отмечает эксперт, касается Армении, Казахстана, в определенной степени Узбекистана, а также Азербайджана.

"Мы не можем встать в обиженную позу и сказать, что, мол, не будем больше с вами дружить, поскольку вы приехали на путинский парад. Украинская политика должна быть достаточно гибкой и лидеров, которые будут на параде в Москве не стоит заносить в черный список, минимизировав дипломатические отношения со странами, которые они представляют. С другой стороны, должна быть и принципиальность. То есть, через наших представителей мы должны довести до соответствующих стран, что считаем присутствие их лидеров на параде Путина недружественным шагом по отношению к Украине. Ну, а дальше, в каждом конкретном случае, необходимо выстраивать отношения в зависимости от ситуации", — отмечает политолог.

Эксперт: "Красная площадь принципиально не может вместить одновременно трех людей: Трампа, Си Цзиньпина и Путина" Фото: Getty Images

При этом, ситуации, по его словам, могут быть и однозначными, и комбинированными: "Например, если мы возьмем Монголию, то там должен действовать Запад, а не мы, поэтому определенное охлаждение с нашей стороны после парада может быть. А вот что касается Бразилии, то ситуация гораздо сложнее. Бразилия входит в "G20" и является соавтором КНР так называемого мирного плана по Украине. Президент Бразилии Лула да Силва (по сообщениям бразильских медиа, бразильский лидер намерен обсудить с Путиным собственную "мирную" инициативу — Фокус), насколько я знаю, полностью игнорируя сигналы с украинской стороны, пошел на символическое сближение с Путиным и поехал в Москву. То есть, с Бразилией у нас есть явный кризис двусторонних отношений и закрывать на это глаза мы не можем, поскольку эта страна достаточно большая и влиятельная".

В целом, считает Владимир Фесенко, официальный Киев, несмотря на то, кто ездит к Путину, должен проводить индивидуально-гибкую внешнюю политику. "Так же, как мы сотрудничаем с Эрдоганом или Алиевым, мы должны сотрудничать и с теми лидерами, которые также имеют личные контакты с Путиным, но в то же время готовы активно сотрудничать с Украиной. Поэтому я являюсь категорическим противником принципа: "Кто не с нами — тот против нас". И совершенно точно нельзя применять такой подход, что тот, кто поехал на парад Путина является нашим врагом", — заключает политолог.

С какой целью Си Цзиньпин едет в Москву и почему это важно для Украины

В то же время политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом отметил, что в реальности влиятельных гостей у Путина собралось очень мало: "На самом деле большое количество людей из разных стран — лишь прикрытие того, что первые лица, которых Путин приглашал на свой парад, не приедут. Единственная знаковая фигура, которая приедет — Си Цзиньпин. При этом даже внук Ким Ир Сена отказался от приглашения. Только вдумайтесь: его войска воюют и помогают освобождать Курщину, а сам Ким Чен Ын игнорирует приглашение Путина".

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Подчеркнув, что Си Цзиньпину будет крайне неприятно стоять в толпе "второсортных чиновников", эксперт констатировал, что лидер КНР на самом деле вынужден ехать в Москву. Эта вынужденность, аргументирует Виктор Небоженко, обусловлена тем, что Красная площадь принципиально не может вместить одновременно трех людей: Трампа, Си Цзиньпина и Путина и поэтому лидер КНР заблаговременно занял себе место. Такая ситуация, убежден, политолог, выгодна для Киева, поскольку "китайская колонизация России — это своеобразная помощь Украине". "И не забывайте, что, в отличие от друга Трампа Стива Уиткоффа, Китай категорически задекларировал, что Крым является украинским. Это мелочь, но для нас даже мелочь от этого государства является крайне важной", — отмечает эксперт.

Что же касается дальнейшей тактики официального Киева, то, по убеждению Виктора Небоженко, существует жесткий критерий, по которому следует маркировать ту или иную страну. И это не участие в парадах Путина, а голосование в ООН "За" или "Против" позиции Украины.