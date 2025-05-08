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Политика

Кто приехал на парад 9 мая в Москве: к чему стремятся Китай и Бразилия (фото)

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Фото: Коллаж: Фокус | Эксперт: "Из парада в Москве 9 мая ни в коем случае не следует делать событие, демонстрирующее "супербольшую поддержку" Путина"

Помощник Путина Ушаков заявил, что Кремль ожидает на параде Победы 9 мая около тридцати иностранных лидеров. Означает ли это, что на четвертом году полномасштабной войны Россия окончательно выходит из международной изоляции, выяснял Фокус.

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Накануне 9 мая украинское Министерство иностранных дел (МИД) обнародовало заявление, в котором призвало все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, "которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев".

"Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война. В ходе этой агрессии российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений и именно эта армия будет маршировать 9 мая в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками", — отметили в отечественном внешнеполитическом ведомстве. В МИД особо подчеркнули, что Россия, приглашая иностранных военнослужащих к участию в параде, пытается отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию: "Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в РФ. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора".

Между тем, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает присутствие почти 30 иностранных лидеров на параде 9 мая.

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Кремль ожидает на параде Победы 9 мая около тридцати иностранных лидеров
Фото: Фокус

Какие выводы должен сделать Киев после парада на Красной площади

В том, что из парада в Москве 9 мая ни в коем случае не следует делать событие, демонстрирующее "супербольшую поддержку" Путина убежден политолог Владимир Фесенко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "На самом деле изменение по сравнению с предыдущими годами произошло лишь в одном, а именно в том, что с Путиным начал договариваться Трамп, сняв таким образом табу на общение с ним для некоторых стран. Но нам не следует делать каких-то радикальных действий по отношению к этим государствам. К примеру, мы не можем разрывать отношения или идти на их охлаждение с Китаем, потому что, во-первых, это слишком рискованно, а во-вторых, Си Цзиньпин и до этого времени ездил в Москву. И вообще — большая часть лидеров, которые приедут на парад, и раньше бывали в России и участвовали в этих парадах. Не следует забывать о том, что есть БРИКС, ШОС, активные контакты РФ со странами Глобального Юга, то есть для нас нет неожиданностей и "измен".

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Эксперт: "Большая часть лидеров, которые приедут на парад, и раньше бывали в России и участвовали в этих парадах"
Фото: Фокус

Подчеркнув, что сейчас многое зависит от того, как в дальнейшем будут развиваться отношения в треугольнике Вашингтон-Пекин-Москва, политолог отметил: "Этот треугольник на самом деле очень и очень не простой. И Си Цзиньпин приезжает в Россию не для того, чтобы просто принять участие в пропагандистском спектакле Путина, а в том числе с целью сдержать Путина от чрезмерного сближения с Трампом. Думаю, что в рамках закрытых переговоров лидер КНР выскажет много условий и предостережений относительно возможных последствий возможного сближения РФ и США. В любом случае мы с Китаем должны выдерживать ровную линию. Как, кстати, и с Фицо. Нравится нам это или нет, должны вести с ним диалог, от которого зависит наша евроинтеграционная судьба. Да, сейчас ключевая проблема здесь Венгрия, но тем не менее, мы не должны идти на конфронтацию со Словакией".

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Единственная знаковая фигура, которая приедет к Путину на парад — Си Цзиньпин
Фото: Getty Images

По убеждению Владимира Фесенко, как минимум, с половиной постсоветских государств Киев должен не то, что поддерживать, но и наращивать активные отношения, играя на противоречиях между ними и Москвой. Это, отмечает эксперт, касается Армении, Казахстана, в определенной степени Узбекистана, а также Азербайджана.

"Мы не можем встать в обиженную позу и сказать, что, мол, не будем больше с вами дружить, поскольку вы приехали на путинский парад. Украинская политика должна быть достаточно гибкой и лидеров, которые будут на параде в Москве не стоит заносить в черный список, минимизировав дипломатические отношения со странами, которые они представляют. С другой стороны, должна быть и принципиальность. То есть, через наших представителей мы должны довести до соответствующих стран, что считаем присутствие их лидеров на параде Путина недружественным шагом по отношению к Украине. Ну, а дальше, в каждом конкретном случае, необходимо выстраивать отношения в зависимости от ситуации", — отмечает политолог.

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Эксперт: "Красная площадь принципиально не может вместить одновременно трех людей: Трампа, Си Цзиньпина и Путина"
Фото: Getty Images

При этом, ситуации, по его словам, могут быть и однозначными, и комбинированными: "Например, если мы возьмем Монголию, то там должен действовать Запад, а не мы, поэтому определенное охлаждение с нашей стороны после парада может быть. А вот что касается Бразилии, то ситуация гораздо сложнее. Бразилия входит в "G20" и является соавтором КНР так называемого мирного плана по Украине. Президент Бразилии Лула да Силва (по сообщениям бразильских медиа, бразильский лидер намерен обсудить с Путиным собственную "мирную" инициативу — Фокус), насколько я знаю, полностью игнорируя сигналы с украинской стороны, пошел на символическое сближение с Путиным и поехал в Москву. То есть, с Бразилией у нас есть явный кризис двусторонних отношений и закрывать на это глаза мы не можем, поскольку эта страна достаточно большая и влиятельная".

В целом, считает Владимир Фесенко, официальный Киев, несмотря на то, кто ездит к Путину, должен проводить индивидуально-гибкую внешнюю политику. "Так же, как мы сотрудничаем с Эрдоганом или Алиевым, мы должны сотрудничать и с теми лидерами, которые также имеют личные контакты с Путиным, но в то же время готовы активно сотрудничать с Украиной. Поэтому я являюсь категорическим противником принципа: "Кто не с нами — тот против нас". И совершенно точно нельзя применять такой подход, что тот, кто поехал на парад Путина является нашим врагом", — заключает политолог.

С какой целью Си Цзиньпин едет в Москву и почему это важно для Украины

В то же время политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом отметил, что в реальности влиятельных гостей у Путина собралось очень мало: "На самом деле большое количество людей из разных стран — лишь прикрытие того, что первые лица, которых Путин приглашал на свой парад, не приедут. Единственная знаковая фигура, которая приедет — Си Цзиньпин. При этом даже внук Ким Ир Сена отказался от приглашения. Только вдумайтесь: его войска воюют и помогают освобождать Курщину, а сам Ким Чен Ын игнорирует приглашение Путина".

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Подчеркнув, что Си Цзиньпину будет крайне неприятно стоять в толпе "второсортных чиновников", эксперт констатировал, что лидер КНР на самом деле вынужден ехать в Москву. Эта вынужденность, аргументирует Виктор Небоженко, обусловлена тем, что Красная площадь принципиально не может вместить одновременно трех людей: Трампа, Си Цзиньпина и Путина и поэтому лидер КНР заблаговременно занял себе место. Такая ситуация, убежден, политолог, выгодна для Киева, поскольку "китайская колонизация России — это своеобразная помощь Украине". "И не забывайте, что, в отличие от друга Трампа Стива Уиткоффа, Китай категорически задекларировал, что Крым является украинским. Это мелочь, но для нас даже мелочь от этого государства является крайне важной", — отмечает эксперт.

Что же касается дальнейшей тактики официального Киева, то, по убеждению Виктора Небоженко, существует жесткий критерий, по которому следует маркировать ту или иную страну. И это не участие в парадах Путина, а голосование в ООН "За" или "Против" позиции Украины.