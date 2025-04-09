Ответные визиты. Как Путин помогает Си Цзиньпину строить "китайскую мечту"

Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом каждый четный год, а каждый нечетный год китайский президент посещает Россию — Москва на протяжении многих лет остается самым важным дипломатическим партнером Пекина. Долгосрочные решения Китая по поводу войны в Украине, которую он все еще упорно называет "украинским кризисом", совпадают с главными пунктами российского представления о региональном порядке. А риторика Кремля относительно причин войны в Украине перекликается с нарративами о присутствии НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Многие только сейчас начинают замечать тесное взаимодействие России и Китая, обсуждая его как неожиданное новое явление в мировых делах. На самом деле ничего нового здесь нет, пишет доктор наук Гентского университета Сэнс Хофстеде в своей статье, которую перевел Фокус.

Согласно моим исследованиям, эти две страны являются важнейшими дипломатическими партнерами как минимум c 2002 года. На протяжении всего этого периода Россия играла центральную роль в построении Китаем альтернативного мирового порядка.

Основываясь на структурированной информации о входящих и исиходящих дипломатических визитах, публикуемой Министерством иностранных дел Китая, я создал базу данных, охватывающую периоды правления Ху Цзиньтао (2002-2012) и Си Цзиньпина (2012 – настоящее время). Самым очевидным выводом для меня стало доминирование китайско-российских контактов, динамика которых видна на графике ниже.

Российско-китайские визиты (на уровне министров и выше) согласно данным МИД КНР. Источник: автор публикации Фото: ASPI

Эта сложившаяся десятилетиями привычка к интенсивному взаимодействию сохранилась и после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Одинаково мрачный взгляд Пекина и Москвы на международный порядок вряд ли могли изменить несколько поездок нетерпеливых европейских министров в Китай или пара необдуманных уступок США России.

Близкий характер связей между президентами очевиден. Даже за пределами периода, охватываемого базой данных, начиная с 1999 года каждый год происходил государственный визит в том или ином направлении. С момента вступления в должность президента России Владимира Путина в 2000 году российский президент посещал Китай с государственным визитом каждый четный год, а каждый нечетный год китайский президент посещал Россию. Исключением является дополнительный визит Си в Москву в 2015 году, который официально называется просто "посещением", на парад победы в Великой Отечественной войне. А во время пандемии Covid-19 визитов не было вообще. И Ху, и Си совершили свой первый зарубежный визит в качестве президента именно в Москву.

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Ни одна другая страна не имеет столь развитых дипломатических отношений с Китаем. Россия стала главным пунктом назначения во время президентских сроков Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина. Кроме того, РФ была главным источником входящих визитов в течение двух президентских сроков Ху; она занимала второе или третье место в течение первых двух сроков Си и в течение его текущего третьего срока. Немногие иностранные чиновники возглавляли делегации в Китай столь же часто, как Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мои данные показывают, что Россия была самым важным дипломатическим партнером Китая на протяжении всех сроков правления Ху и Си. Аналитики вправе отметить личные отношения Си и Путина, которые включают телефонные звонки по случаю дня рождения. Однако эмпирические данные показывают, что взаимодействие было одинаково интенсивным и в бытность Дмитрия Медведева президентом России, и при якобы менее закоренелом националисте Ху.

Ху Цзиньтао и Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru

Помимо дипломатических визитов, Россия имеет фундаментальное значение для альтернативного мирового порядка Пекина. Она всегда была важным членом международных объединений, которые Пекин начал создавать с 1990-х годов, включая Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайскую организацию сотрудничества.

За прошедшие годы взгляды Китая на международный порядок приобрели более глобальный охват. Начав с Восточноазиатского саммита и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Китай теперь влияет на весь развивающийся мир через объединения вроде БРИКС+. Россия всегда была рядом, нередко поддерживая инициативы Пекина.

Теперь этот расширяющийся охват достиг Европы.

С момента вступления в должность президента Владимир Путин посещал Китай с государственным визитом каждый четный год, а каждый нечетный год китайский президент посещал Россию Фото: Синьхуа

Долгосрочное решение Китая по поводу войны в Украине, которую он все еще упорно называет "украинским кризисом", совпадает с главными пунктами российского представления о региональном порядке. В течение нескольких дней после 24 февраля 2022 года министр иностранных дел Китая Ван И представил "Пять пунктов", призывавших к созданию "сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности".

Ван связал "сложный исторический контекст" конфликта с "принципом неделимой безопасности". Эта идея времен Холодной войны превратилась в фразу, которую сначала использовал Советский Союз, а теперь Россия, утверждая, что расширение НАТО посягает на ее суверенитет. Китайские официальные лица с 2022 года также неоднократно называли индо-тихоокеанскую политику США "присутствием НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе", которое рискует привести к той же "катастрофе", которую НАТО якобы устроило в Европе.

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На своей пресс-конференции после заседания парламента в Пекине Ван заявил, что никакая третья сторона не может повлиять на дружеские отношения между Китаем и Россией. Данные подтверждают его слова. Эти отношения лежат в основе амбиций Китая по завоеванию мира.

Несмотря на огромные исторические различия между китайско-советским расколом и сегодняшним днем, данные показывают, что практическая ситуация остается стабильной и предсказуемой. С февраля 2022 года дипломатические контакты Китая с Россией количественно не увеличились и не уменьшились. Напротив, мои данные показывают, что после 2014 года дипломатическое взаимодействие между Китаем и Украиной сократилось.

Си Цзиньпин сказал Путину, что Россия и Китай осуществляют "изменения, невиданные за сто лет" Фото: РИА Новости

Си Цзиньпинь, который звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому всего один раз, сказал Путину во время его последнего государственного визита в 2023 году, что Россия и Китай осуществляют "изменения, невиданные за сто лет", которые он связывает со своей "китайской мечтой".

В мире Си и Путина, возможно, найдется место для Дональда Трампа. Но в нем нет места международному порядку, основанному на правилах, который необходим многим другим странам. Западным столицам и вашингтонским обозревателям необходимо понять, что это не прихоть; Россия неизменно остается важнейшим дипломатическим партнером Китая.

Об авторе

Сэнс Хофстеде – доктор наук, исследователь программы ReConnect China в Гентском университете. Эксперт в области влияния китайской государственной партии на внешнюю политику Пекина, межконтинентальных отношений и международных отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.