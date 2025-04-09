Візити у відповідь. Як Путін допомагає Сі Цзіньпіну будувати "китайську мрію"

Володимир Путін відвідує Китай із державним візитом кожен парний рік, а кожен непарний рік китайський президент відвідує Росію — Москва протягом багатьох років залишається найважливішим дипломатичним партнером Пекіна. Довгострокові рішення Китаю з приводу війни в Україні, яку він усе ще вперто називає "українською кризою", збігаються з головними пунктами російського уявлення про регіональний порядок. А риторика Кремля щодо причин війни в Україні перегукується з наративами про присутність НАТО в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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Багато хто тільки зараз починає помічати тісну взаємодію Росії та Китаю, обговорюючи її як несподіване нове явище у світових справах. Насправді нічого нового тут немає, пише доктор наук Гентського університету Сенс Хофстеде у своїй статті, яку переклав Фокус.

Згідно з моїми дослідженнями, ці дві країни є найважливішими дипломатичними партнерами щонайменше з 2002 року. Протягом усього цього періоду Росія відігравала центральну роль у побудові Китаєм альтернативного світового порядку.

Ґрунтуючись на структурованій інформації про вхідні та вихідні дипломатичні візити, що публікується Міністерством закордонних справ Китаю, я створив базу даних, що охоплює періоди правління Ху Цзіньтао (2002-2012) і Сі Цзіньпіна (2012 — теперішній час). Найочевиднішим висновком для мене стало домінування китайсько-російських контактів, динаміку яких видно на графіку нижче.

Російсько-китайські візити (на рівні міністрів і вище) згідно з даними МЗС КНР. Джерело: автор публікації Фото: ASPI

Ця сформована десятиліттями звичка до інтенсивної взаємодії збереглася і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Однаково похмурий погляд Пекіна і Москви на міжнародний порядок навряд чи могли змінити кілька поїздок нетерплячих європейських міністрів до Китаю або пара необдуманих поступок США Росії.

Близький характер зв'язків між президентами очевидний. Навіть за межами періоду, охопленого базою даних, починаючи з 1999 року щороку відбувався державний візит у тому чи іншому напрямку. З моменту вступу на посаду президента Росії Володимира Путіна у 2000 році російський президент відвідував Китай із державним візитом кожен парний рік, а кожен непарний рік китайський президент відвідував Росію. Винятком є додатковий візит Сі до Москви 2015 року, який офіційно називається просто "відвідуванням", на парад перемоги у Великій Вітчизняній війні. А під час пандемії Covid-19 візитів не було взагалі. І Ху, і Сі здійснили свій перший закордонний візит як президент саме до Москви.

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Жодна інша країна не має настільки розвинених дипломатичних відносин з Китаєм. Росія стала головним пунктом призначення під час президентських термінів Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпіна. Крім того, РФ була головним джерелом вхідних візитів протягом двох президентських термінів Ху; вона посідала друге або третє місце протягом перших двох термінів Сі і протягом його поточного третього терміну. Мало хто з іноземних чиновників очолював делегації до Китаю настільки ж часто, як Путін і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Мої дані показують, що Росія була найважливішим дипломатичним партнером Китаю протягом усіх термінів правління Ху і Сі. Аналітики мають право зазначити особисті стосунки Сі і Путіна, які включають телефонні дзвінки з нагоди дня народження. Однак емпіричні дані показують, що взаємодія була однаково інтенсивною і під час перебування Дмитра Медведєва президентом Росії, і за нібито менш закоренілого націоналіста Ху.

Ху Цзіньтао і Дмитро Медведєв Фото: kremlin.ru

Крім дипломатичних візитів, Росія має фундаментальне значення для альтернативного світового порядку Пекіна. Вона завжди була важливим членом міжнародних об'єднань, які Пекін почав створювати з 1990-х років, включно з Нарадою зі взаємодії та заходів довіри в Азії та Шанхайською організацією співробітництва.

За минулі роки погляди Китаю на міжнародний порядок набули більш глобального охоплення. Почавши зі Східноазіатського саміту та Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, Китай тепер впливає на весь світ, що розвивається, через об'єднання на кшталт БРІКС+. Росія завжди була поруч, нерідко підтримуючи ініціативи Пекіна.

Тепер це охоплення, що розширюється, досягло Європи.

З моменту вступу на посаду президента Володимир Путін відвідував Китай із державним візитом кожен парний рік, а кожен непарний рік китайський президент відвідував Росію Фото: Синьхуа

Довгострокове рішення Китаю з приводу війни в Україні, яку він усе ще вперто називає "українською кризою", збігається з головними пунктами російського уявлення про регіональний порядок. Протягом кількох днів після 24 лютого 2022 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї презентував "П'ять пунктів", які закликали до створення "збалансованого, ефективного і стійкого механізму європейської безпеки".

Ван пов'язав "складний історичний контекст" конфлікту з "принципом неподільної безпеки". Ця ідея часів Холодної війни перетворилася на фразу, яку спочатку використовував Радянський Союз, а тепер Росія, стверджуючи, що розширення НАТО зазіхає на її суверенітет. Китайські офіційні особи від 2022 року також неодноразово називали індо-тихоокеанську політику США "присутністю НАТО в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", яка ризикує призвести до тієї ж "катастрофи", яку НАТО нібито влаштувало в Європі.

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На своїй пресконференції після засідання парламенту в Пекіні Ван заявив, що жодна третя сторона не може вплинути на дружні відносини між Китаєм і Росією. Дані підтверджують його слова. Ці відносини лежать в основі амбіцій Китаю щодо завоювання світу.

Попри величезні історичні відмінності між китайсько-радянським розколом і сьогоденням, дані показують, що практична ситуація залишається стабільною і передбачуваною. З лютого 2022 року дипломатичні контакти Китаю з Росією кількісно не збільшилися і не зменшилися. Навпаки, мої дані показують, що після 2014 року дипломатична взаємодія між Китаєм і Україною скоротилася.

Сі Цзіньпін сказав Путіну, що Росія і Китай здійснюють "зміни, небачені за сто років" Фото: РИА Новости

Сі Цзіньпінь, який дзвонив президенту України Володимиру Зеленському лише один раз, сказав Путіну під час його останнього державного візиту 2023 року, що Росія і Китай здійснюють "зміни, небачені за сто років", які він пов'язує зі своєю "китайською мрією".

У світі Сі і Путіна, можливо, знайдеться місце для Дональда Трампа. Але в ньому немає місця міжнародному порядку, заснованому на правилах, який необхідний багатьом іншим країнам. Західним столицям і вашингтонським оглядачам необхідно зрозуміти, що це не примха; Росія незмінно залишається найважливішим дипломатичним партнером Китаю.

Про автора

Сенс Хофстеде — доктор наук, дослідник програми ReConnect China в Гентському університеті. Експерт у галузі впливу китайської державної партії на зовнішню політику Пекіна, міжконтинентальних відносин і міжнародних відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні.