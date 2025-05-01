Ледокол товарища Си: как Китай прорывается в Арктику, помогая России в войне против Украины

Еще недавно считалось, что Арктика покрыта льдом навсегда. Но все меняется — даже арктический пейзаж. Учитывая колоссальные запасы ресурсов и логистический потенциал, Арктика является лакомым куском для США, Китая и России. Как сотрудничество великих держав в этом регионе повлияет на весь мир, а в частности — на Украину, и как российско-украинская война влияет на арктическую повестку дня, выяснял Фокус.

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Арктика без ледоколов: США, Россия и Китай уже присматриваются

Президент США Дональд Трамп поставил себе цель "оторвать Россию от Китая". Так короткой фразой описывается целый ряд стратегических направлений, в рамках которых, по мнению главы Белого дома, Москве будет выгоднее сотрудничать с Вашингтоном, чем с Пекином.

Зато Поднебесная без помощи России не сможет составить конкуренцию США в этом направлении. Одной из таких ниш является освоение Арктики, которая по прогнозам ученых до конца века станет полностью судоходной, а первый логистический маршрут по региону можно будет проложить уже к концу десятилетия.

Летом 2020 года пустил трещину последний шельфовый ледник Канады. Из-за быстрого повышения среднегодовой температуры (в регионе оно происходит быстрее, чем в среднем на планете) был образован разлом площадью около восьмидесяти квадратных километров. Ученые прогнозируют, что в 2030 году Арктику ждет первое практически полностью свободное ото льда лето. А это говорит о пригодности тамошних вод к плаванию без участия ледоколов и других специальных средств, которые предусматривает полярное плавание.

Такая ценная Арктика: быстрее, дешевле и без политических конкурентов

Для КНР, которая продает значительную часть своей продукции в далекие от нее Европу и Америку, логистика имеет критическое значение. Торговый маршрут через Арктику может сократить время путешествия до 40%. Поэтому это уменьшение расходов на транспортировку, хранение некоторых видов продукции и повышение конкурентоспособности. Ведь вы бы обрадовались, если бы ваш любимый товар с AliExpress почти вдвое быстрее и еще и обошелся дешевле?

Для мира размораживание Арктики можно будет сравнить с эрой Великих географических открытий, но наоборот Фото: Фокус

Также по прогнозам ученых в Арктике может находиться около 30% запасов мирового природного газа и нефти. Однако для КНР Северный путь важен еще и в военно-стратегическом контексте. Рандж Тофик, исследователь политологии в Варшавском университете отмечает, что США контролируют значительную часть действующего логистического маршрута, в частности Малаккский пролив. Поэтому КНР хочет избавиться от еще одного фактора влияния своего геополитического конкурента.

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Однако, пожалуй, у каждого, кто имеет элементарные знания по географии возникает вполне логичный вопрос: какое имеет отношение Китай, самая северная точка которого находится в Устье реки Амур (на уровне европейского города Минск), к Арктике?

Ответ прост: все дело в "мягкой силе". Китай интересовался Арктикой еще с 1980 годов. Все дело в науке и заботе об окружающей среде. А уже в 2010-х КНР интенсифицировала свои арктические усилия. Все изменил приход к власти Си Цзиньпина. В 2013 году КНР, основная территория которой находится в умеренном, субтропическом и тропическом климатических поясах, стала наблюдателем в Арктическом совете — международном органе, который пытается координировать политику государств, присутствующих в регионе относительно этих территорий, которые по сути являются покрытым льдом Северо-Ледовитым океаном и его прибрежными землями (тоже в основном покрыты льдом, однако, как уже было упомянуто, далеко не навечно).

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Самая большая арктическая страна — это Россия, береговая линия которой в Арктике составляет 24 140 км. Далее следует Канада, 40% территории которой находится в регионе. США присутствуют в Арктике благодаря покупке Аляски в XIX веке. Тогда над автором идеи Госсекретарем Уильямом Сьюардом смеялись за это решение. Проект с покупкой Аляски даже назвали "чудачество Сьюарда", зато сейчас его пора переименовать в "дальновидность Сьюарда". Ведь США имеют выход, возможно, к важнейшему земному ресурсу XXI века. Также в регионе присутствуют Дания (благодаря Гренландии), Исландия и Норвегия. Великобритания, Финляндия и Швеция (не имеют прямого выхода к арктическим водам) пытаются участвовать в политике в отношении Арктики из-за своей географической близости к региону и политической близости к другим арктическим странам, все из которых, кроме РФ, — члены НАТО.

КНР провозгласила создание "Полярного Шелкового пути" в 2017 году, а уже в следующем году была издана "Белая книга", где обосновано присутствие Китая в регионе. В Пекине заявляют, что Арктика — это "достояние всего человечества", и что ни в коем случае нельзя ограничиваться региональными инициативами. Казалось бы, почему могущественным арктическим государствам просто не закрыть двери перед назойливыми гостями с юга? Однако КНР умело использует общий международный контекст по этому вопросу. Пекин предусмотрительно заключил соглашения с Исландией и Гренландией о проходе своих кораблей по их территориальным водам. Конечно, речь шла именно о научно-исследовательских маршрутах для изучения климата и сохранения планеты. А вот с Российской Федерацией сотрудничество происходит в совсем другом контексте.

РФ опережает США. Китай спешит на помощь

Если есть в мире какое-то направление, где РФ действительно опередила НАТО, то это именно вектор исследования и освоения территорий Арктики. Еще в 2007 году российские водолазы установили флаг на ориентировочной точке расположения Северного полюса подо льдом Северо-Ледовитого океана. По состоянию на 2019 год Россия создала 14 аэродромов, шесть военных баз, отремонтировала 16 глубоководных портов советских времен и 10 пограничных постов в Арктике, а ее Северный флот может похвастаться примерно 120 кораблями, включая 40 ледоколов. Россия разрешила КНР построить доки в пяти наиболее значимых портах вдоль арктического побережья России.

Зато США начали обращать весомое внимание на регион (направлять сюда свои бюджетные средства) только в 2020 году. Да и то не смогли достроить порт на Аляске из-за просчетов в финансировании.

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После полномасштабного вторжения в Украину КНР осталась единственным технологическим партнером Кремля в вопросе освоения Арктики. Западные корпорации, в частности BP, Statoil и ExxonMobil вышли из совместных проектов с РФ, а в Поднебесной поняли, что это их исторический шанс выкрутить руки агрессору пока он в затруднительном положении международной технологической изоляции. В Москве были бы рады принимать китайские корабли по Северному логистическому маршруту в качестве безусловного суверена над пригодными для судоходства территориями. Зато в Пекине, похоже, предпочитают создать концессию, то есть фактически прибрать себе в руки эти воды, по крайней мере в экономическом плане. Пекин будет пытаться взять по-максимуму в этой ситуации. С 2016 года китайская компания China Poly Group должна была строить глубоководный порт в Архангельске, однако из-за санкций проект до сих пор не реализован.

С 2023 года в регионе проводятся регулярные военные учения. КНР уже организует логистические маршруты в Арктику и оборудует порты для приема арктических кораблей. Чисто технически по Арктике можно проложить маршрут уже сейчас, однако он коммерчески не будет выгодным из-за значительных затрат, связанных с переходом наполненных льдом вод. Но КНР активно апробирует это направление.

В Пекине вполне серьезно готовятся к открытию полноценного маршрута в 2030 году и вкладывают ресурсы в этот проект. Уже с 2023 года функционирует маршрут, который соединяет российские северные порты с китайским. В том же году по маршруту прокурсировали 80 рейсов. Тем же путем КНР, вероятно, поставила оборудование для строительства подсанкционного терминала сжиженного газа на российском севере. Россия же взамен поставляет по этому маршруту свои подсанкционные товары, в частности нефть.

Неужели США больше не хотят быть морским гегемоном

Исследователи Шанхайского университета политических наук и права Ян Чжэнь и Рэнь Яньян заявляют, что российско-китайское сотрудничество — это противостояние доминированию США в море. Соединенные Штаты действительно с начала XX века зациклились на доминировании в мировом океане. Тогда мир увидела доктрина Альфреда Мегана, в которой отмечалось, что США лучше сосредоточиться на доминировании в океане, а не на суше, а контроль над Арктикой был составляющей этой стратегии. Таким образом американцы, взяв под контроль все стратегические морские пути, фактически стали модератором международной торговли. Сейчас США заявляют, что стремятся вернуться к политике изоляционизма конца XIX века. Вопрос, от этой идеи в Вашингтоне тоже стремятся отказаться?

Можно подумать, что КНР является основным бенефициаром (по крайней мере в Арктике) от неудачного нападения России на Украину. Однако на самом деле ситуация сложнее. В январе 2025 года США существенно усилили санкции против компаний, которые помогают РФ преодолеть технологическую изоляцию в вопросе добычи и переработки энергоресурсов, в частности сжиженного газа. Поэтому компании из КНР вышли из совместных проектов с РФ, к примеру, Beijing Arctic вышла из проекта LNG 2, для которого российская компания "Новатэк" заказывала у нее оборудование.

Арктический аспект: кому выгодно быстрое завершение российско-украинской войны

КНР хотела бы ослабления противостояния, чтобы наладить отношения с другими участниками Арктического Совета. Но против этого выступают США. Штаты наоборот хотят вытеснить отсюда не только КНР, но и Данию путем покупки/аннексии Гренландии. Последний акт был бы выгоден РФ, которая, воспользовавшись прецедентом, могла бы по аналогичным причинам аннексировать Шпицберген. Раздел Арктики на двоих между Москвой и США — слишком далекая от реальности конспирология. Американцы скорее разместят свою военную базу на Шпицбергене и других соприкасающихся с НАТО территорий, чтобы не допустить свободное плавание по Арктике судов КНР.

Для мира размораживание Арктики можно будет сравнить с эрой Великих географических открытий, но наоборот. Ведь теперь ищут путь с Востока на Запад, альтернативный традиционному (он снова лежит через бурный Ближний Восток). Но для России это — повторное бурение "окна в Европу". Москва снова ведет свою борьбу с Западом, прорубая окно вместо того, чтобы входить через дверь. Хотя с экономической точки зрения сотрудничество с США даже ценой уступок в украинском вопросе было бы оптимальным для Кремля вариантом. Но в Кремле, похоже, заинтересованы в другом.

Для Украины борьба за Арктику может стать как окном возможностей, ведь многие желающие хотят отмены санкций для освоения региона, а затем стремятся к прекращению агрессивной войны, так и источником проблем. Потому что в желании вытолкнуть из региона Китай США могут пойти на жертвы, в том числе и ценой Украины.