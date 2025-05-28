Холодная война продолжается: как Запад проспал, что еще есть мужики в шапках-ушанках с "калашниковыми" в руках

На стороне РФ в войне с Украиной выступает целый ряд стран, в частности Китай, КНДР, Иран и другие, заявил генсек НАТО Марк Рютте. О том, почему противодействие им цивилизованного мира является неэффективным, Фокусу рассказал политолог Александр Краев.

Related video

Во время недавнего выступления на парламентской ассамблее Альянса в Дейтоне (США) генсек НАТО Марк Рютте назвал три страны, которые сейчас больше всего помогают РФ в войне против Украины — это Китай, Северная Корея и Иран. По словам господина Рютте, Альянс и вообще — цивилизованный мир не должен быть "наивным" и должен остановить указанные три государства, а также Россию.

Комментируя Фокусу вопрос о том, почему мир до сих пор не может остановить Москву и ее союзников, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил следующее: "Прежде всего, потому, что значительная часть партнеров Украины, действительно боится ядерного оружия РФ. Кроме того, наши союзники забыли уроки Холодной войны и забыли, что в ядерную игру можно играть вдвоем. Также они слишком уверовали в либеральный миропорядок, а потому просто не знают, какие инструменты следует привлечь для успокоения КНР, КНДР, Ирана, России и других международных нарушителей".

По убеждению Александра Краева, РФ и КНР на самом деле никогда и не выходили из Холодной войны. "Пока Москва и Пекин, скажем так, не дремали, Запад 40 лет наслаждался победой в Холодной войне, теплой ванной либерального миропорядка, Coca-Cola, жвачкой и рок-н-роллом. А тут выяснилось, что в мире еще есть мужики в шапках-ушанках с "калашниковыми" в руках и есть китайские заводы, которые, как начали в 49-м работать, так до сих пор и не прекращают", — подчеркнул эксперт.

Нынешние мировые лидеры, констатировал аналитик, к сожалению, не Рейганы, не Миттераны и не Черчилли и просто банально не знают, как эффективно играть в эту "чрезвычайно жесткую большую геополитическую игру".

Подробнее об этом, читайте в материале Фокуса "Мир пополам: почему Запад не может остановить страны, помогающие Путину".