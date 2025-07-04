Одна з найгірших ночей: Путін навмисне вдарив по Києву одразу після розмови з Трампом, - Сибіга

Атака на Київ відбулась в ніч на 4 липня, фактично, в День незалежності США. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що так російській президент демонструє зневагу до американського колеги.

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Андрій Сибіга підкреслив, що Путін чітко демонструє свою повну зневагу до США і всіх, хто закликав до припинення війни. Про це міністр закордонних справ України написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Після атаки міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що удар відбувся після розмови американського лідера Дональда Трампа із Путіним, який демонструє зневагу до США, яка нині святкує День незалежності, і всіх, хто закликав до припинення війни.

Пост Андрія Сибіги Фото: Скріншот

"Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших за весь час. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно", — зазначив Сибіга.

Також він додав, що "Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни". Міністр закликав до жорстоких санкцій проти Росії та до надання Україні всієї необхідної зброї для самозахисту від агресора.

Фото: ДПСУ

Наслідки обстрілу Києва Фото: ДПСУ

"Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та його реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал. Досить чекати на мир. Дійте, щоб досягти миру. Миру через силу", — сказав міністр.

Нагадаємо, Фокус писав про наслідки нічної атаки на Київ. Було пошкоджено залізницю та змінено рух потягів.

Також було пошкоджено п'ять автівок швидкої допомоги, які виїджали на виклики під час обстрілів. Нині відомо про 23 постраждалих в столиці.