Путін запропонував Трампу обмінятися "традиційними цінностями": поки тільки у вигляді фільмів

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і його колегою з РФ Володимиром Путіним відбулася 3 липня і тривала близько години.

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За словами помічника голови Кремля Юрія Ушакова, діалог "йшов на одній хвилі і був відвертим, діловим і конкретним", пишуть росЗМІ.

За його словами, Путін привітав Трампа з Днем незалежності США, наголосивши, що Росія зіграла "не останню роль у становленні американської державності.

Президент РФ також зазначив, що "обидві країни пов'язують не тільки союзництво у двох світових війнах, а й глибоке історичне коріння".

Під час розмови політики обговорили можливість обміну фільмами, що просувають традиційні цінності,

"Під час цієї зустрічі [Путіним] було висловлено думку про обмін між двома країнами кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності, близькі нам і адміністрації Трампа. І Трамп одразу ж зреагував, сказав, що йому ця ідея імпонує", — додав Ушаков.

Серед інших питань, згаданих помічником Путіна, були конфлікт Ізраїлю та Ірану, який, за запевненнями Москви, має бути завершений тільки політичним і дипломатичним шляхами, ситуація в Сирії, а також війна Росії проти України.

Ушаков стверджує, що Путін заявив Трампу, що не відступиться "від цілей СВО", а на заклик голови Білого дому завершити бойові дії, відповів, що Москва "продовжить шукати переговорне рішення".

При цьому, стверджують у Кремлі, тема припинення поставок США зброї для України не порушувалася.

Зрештою голови держав вирішили продовжити своє спілкування. Про можливість особистої зустрічі поки що не йдеться.

Раніше Фокус писав, чому Трамп упевнений, що Путін не нападе на НАТО до 2028 року, а також що стоїть за словами Путіна про урізання військових витрат.