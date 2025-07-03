Путин предложил Трампу обменяться "традиционными ценностями": пока только в виде фильмов

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой из РФ Владимиром Путиным состоялся 3 июля и продлился около часа.

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По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, диалог "шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным", пишут росСМИ.

По его словам, Путин поздравил Трампа с Днем независимости США, подчеркнув, что Россия сыграла "не последнюю роль в становлении американской государственности.

Президент РФ также отметил, что "обе страны связывают не только союзничество в двух мировых войнах, но и глубокие исторические корни".

В ходе разговора политики обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности,

"В ходе этой встречи [Путиным] была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. И Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует", — добавил Ушаков.

Среди других вопросов, упомянутых помощником Путина, были конфликт Израиля и Ирана, который, по заверениям Москвы, должен быть завершен только политическим и дипломатическим путями, ситуация в Сирии, а также война России против Украины.

Ушаков утверждает, что Путин заявил Трампу, что не отступится "от целей СВО", а на призыв главы Белого дома завершить боевые действия, ответил, что Москва "продолжит искать переговорное решение".

При этом, утверждают в Кремле, тема прекращения поставок США оружия для Украины не поднималась.

В конечном итоге главы государств решили продолжить свое общение. О возможности личной встречи пока речь не идет.

Ранее Фокус писал, почему Трамп уверен, что Путин не нападет на НАТО до 2028 года, а также что стоит за словами Путина об урезании военных расходов.