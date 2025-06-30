Усыпить Европу, соблазнить Трампа: с какой целью Путин заговорил об урезании военных расходов

Путин анонсирует уменьшение бюджетно-оборонных расходов РФ в 2026 году. Что побудило главу Кремля пойти на такой шаг, и как это повлияет на ход российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Находясь на днях на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске, Владимир Путин рассказал о планах по сокращению оборонных расходов, доля которых в российском бюджете достигает рекордных со времен Советского Союза показателей.

"Мы действительно планируем сокращение расходов на оборону. Да, мы хотим завершить специальную военную операцию (российско-украинскую войну — Фокус) с нужным нам результатом. И именно под это все и рассчитывается у нас, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. И еще раз подчеркиваю: мы планируем уменьшать расходы. А они планируют, наоборот, увеличивать. Так кто и как себя ведет? Но все эти их рассуждения о том, что они собираются поднимать расходы на оборону — ну, пусть поднимают. Это в сфере безопасности ситуацию для них не улучшит, а в сфере экономики и социальной сферы неизменно будет ухудшать", — цитирует The Moscow Times главу Кремля.

Отдельно Путин подчеркнул, что наращивание военных расходов привело к инфляции, с которой российское правительство продолжает "неустанно бороться". По его словам, темпы роста ВВП России в 2025-м ощутимо снизятся по сравнению с предыдущими годами, "когда экономика росла более чем на четыре процента".

Как следует из слов российского правителя, текущие расходы РФ на оборонные статьи составляют 13 триллионов 500 миллиардов рублей ($150 млрд) при совокупном показателе ВВП в 223 триллиона рублей ($2 триллиона 500 миллиардов) или 6,3% от валового внутреннего продукта.

Об ощутимых проблемах в рос экономике неоднократно заявляла в последнее время глава росЦентробанка Эльвира Набиуллина, акцентируя на исчерпании ресурсов, которые поддерживали рост в условиях боевых действий и санкций. В частности, по ее словам, сейчас две трети ликвидных активов российского Фонда национального благосостояния, который является финансовым донором Кремля в российско-украинской войне, уже потрачены.

Почему на самом деле Путин поднял тему необходимости уменьшения военных расходов

Комментируя Фокусу заявление Путина о намерении сократить оборонные расходы в следующем году, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил следующее: "В данном контексте вспомнился публичный спор между блогером Майклом Наки и бывшим заместителем министра энергетики России Беловым. Белов уверял, что заявления на тот момент только что назначенного министра обороны РФ Белоусова о сокращении денежных расходов на военные нужды, в конце концов приведут к существенному росту этих расходов. И, как показал бюджет России на текущий год, несмотря на все громкие заявления о сокращении, они действительно, наоборот, увеличили этот показатель, причем существенно. Учитывая это, свежие заявления Путина я рассматриваю, прежде всего, как рефлексию на запросы людей, которые более-менее разбираются в экономике и которые на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге недовольно заявляли о большом перекосе расходов в пользу оборонки".

По подсчетам эксперта, в российском бюджете-2025 расходы на оборону и внутреннюю безопасность (плюс закрытые статьи) составляют 71% от всех бюджетных расходов России. "То есть, три четверти расходов российского государства — это ведение войны против Украины. Понятно, что это крайне негативно влияет на уровень инфляции и вообще на то, что многие сферы испытывают острый дефицит финансирования. Плюс к этому — инвестиции в РФ фактически исчезают. Кстати, буквально недавно глава главного банка России — "Сбербанка" Герман Греф сказал, что в текущем году их финучреждение не финансирует ни одного нового инвестиционного проекта, а это очень о многом говорит", — отмечает Иван Ус.

Отвечая на вопрос о вероятном геополитическом подтексте путинского заявления о сокращении оборонных расходов РФ, эксперт констатировал: "Очевидно, что Кремль таким образом хочет показать, что, мол, у него нет никаких планов относительно вероятного нападения на Европу, для которой ключевым мотивационным фактором в помощи Украине является именно угроза со стороны России. То есть, Путин хочет успокоить, усыпить Европу и побудить ее быть менее активной в поддержке Украины. Именно в этом заключается суть его игры с заявлениями об уменьшении оборонных расходов на внешнеполитическом периметре. Однако все в цивилизованном мире должны помнить, что слова и действия России — это, как правило, диаметрально противоположные вещи".

Подчеркнув, что текущий дефицит российского бюджета ставит перед Путиным целый ряд разноплановых вызовов, аналитик подытожил: "Несмотря на все, в среднем еще на три года ведения войны денег у РФ хватит, но вряд ли дольше. Но из-за того, что российские олигархи, просчитывая экономические перспективы, бьют в набат уже сегодня, Путин вынужден на словах говорить, что оборонные расходы будут сокращены. Впрочем, я убежден, что все произойдет с точностью до наоборот".

Какие сигналы Трампу пытается послать Путин

В то же время кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом подчеркнул: "Очевидно, что Российская Федерация слишком долго не сможет продолжать горячую фазу войны, учитывая значительные потери в экономических показателях, вызванные, среди прочего, значительными санкциями, введенными против нее. Кроме того, все больше стран отказываются от российских энергоресурсов, что также влияет на благополучие местной экономики. В общем, война очень истощает российский ресурс и РФ уже не может компенсировать все то, что теряет".

Глава Кремля, считает политолог, сейчас хотел бы завершить горячую фазу войны, однако пока не знает, каким образом это сделать, поскольку в пропагандистской плоскости россияне "максимально накачаны" на то, чтобы продолжать воевать с Украиной. "Путин, осознавая, прежде всего, экономические риски и их возможные социальные последствия, ищет пути достижения какого-то компромисса, но он не знает, как остановиться в существующих реалиях. По моему мнению, Путин сейчас крайне недоволен усилением активности стран западного мира и вот это заявление о скатывании оборонных расходов — это сигнал Дональду Трампу, который является ключевым лоббистом увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% от ВВП. То есть, это сигнал готовности договариваться, но если на Западе изменят нынешние оборонные подходы. Не думаю, что Трамп на такое пойдет, но надеюсь, это не станет причиной его отказа от дальнейших мирных переговоров. С другой стороны, я не исключаю, что эти заявления о сокращении оборонных расходов являются хитрым трюком Путина, учитывая, что российский диктатор постоянно изобретает какие-то причины, чтобы лично не сесть за стол переговоров", — акцентирует аналитик.

Моделируя дальнейшее развитие событий в дипломатической плоскости, эксперт не исключил, во-первых, возобновление мирных переговоров, вероятно в рамках Стамбула, во-вторых, личную встречу Трампа с Путиным. Впрочем, отмечает Станислав Желиховский, Путину крайне важно увидеть результаты летней наступательной кампании, "которая пока не позволяет ему существенно усилить свои переговорные позиции". В любом случае, резюмирует эксперт, Путин в конце концов будет вынужден идти на переговорные компромиссы, поскольку, учитывая невозможность дальнейшего финансирования войны, последствия для РФ могут быть гораздо хуже, чем есть по состоянию на сейчас.