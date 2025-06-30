Россия сосредоточила 50 000 солдат в районе Сум, — WSJ

Американское издание сообщает, что российские войска находятся всего в 20 км от Сум. И Кремль использует свое преимущество в живой силе вдоль фронта.

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Россияне превосходят численностью украинцев примерно в три раза, отмечают журналисты, ссылаясь на украинских солдат, который сдерживают наступление российских войск, пишет WSJ.

Российское наступление на Сумы происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп начал выражать растущее разочарование нежеланием Кремля стать посредником в прекращении огня. Хотя встречи между украинскими и российскими официальными лицами продолжались в Турции в течение последних недель, Москва усилила свои ракетные и беспилотные атаки на украинские города в тот же период.

За последний год линия фронта выросла более чем на 160 км, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, и теперь она протянулась более чем на 120 км по дуге с северо-востока на юг.

"Русские зондируют разные места по всей линии фронта, а затем наступают, когда находят то, что поддается, как они сделали в Сумской области. Это заставляет украинских командиров играть в "бей крота", отправляя элитные подразделения, чтобы помочь заткнуть бреши", - отмечается в материале.

Ранее в этом месяце Украина отправила элитные отряды коммандос из своего управления военной разведки, известного как ГУР, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор российское наступление в Сумах было в значительной степени остановлено, и Украина отвоевала себе часть территории.

"Теперь мы ищем способы провести собственные атаки и отбросить врага. Их численность представляет для нас большую проблему, хотя и недостаточную, чтобы одолеть нас ", — сказал Тимур, командир отряда специального назначения, которое воюет в регионе уже несколько недель.

Тимур отмечает, что россияне теряют от 300 до 400 человек в день по всему региону, но они могут справиться с потерями, постоянно подтягивая резервы.

Он рассказал, что недавно его группа примерно из 12 бойцов, столкнулась с российской штурмовой группой в Сумской области.

В течение следующих семи часов они оказались зажатыми в траншее, поскольку русские, которые значительно превосходили их по численности, пытались их окружить.

"Это был самый жестокий бой, в котором я когда-либо участвовал. Они атаковали пехотой, беспилотниками, гранатометами, пулеметами, артиллерией, кассетными боеприпасами. Всем... У нас никогда не было больше пятиминутного перерыва, пока они перегруппировывались", — сказал Марк, 25-летний командир взвода украинского отряда.

По его словам, его отряд ликвидировал пятерых россиян, но по его словам эти российские войска были лучше подготовлены, чем те, с которыми он сталкивался до этого.

Журналисты The Wall Street Journal посмотрели записи с камер, предоставленных украинскими военными и отметили, что украинский пулеметчик команды сделал 5500 выстрелов во время боя. После украинцы приняли решение отступить и вернулись без потерь.

Также украинские военные жалуются, что в Сумской области не были подготовлены оборонительные сооружения.

Они также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются русские, не были заминированы.

"Как будто они готовились к танковым колоннам, а не к полю боя, где ежедневно наносят удары десятки беспилотников. Каждый день, когда позиция не готова, — это день, когда кто-то может не вернуться", — сказал один пехотный командир по имени Кирилл, который воевал в Курской области, а теперь находится в Сумской области.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос об укреплениях, министр обороны Рустем Умеров сказал, что оборонительные линии в Сумах совершенствуются.

"Укрепление — это не только бетон и траншеи, это адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику противника и всегда служит одной цели: защите наших воинов", - заявил Умеров.

Напомним, ранее Александр Сырский заявил, что украинские военные остановили продвижение российских оккупантов в приграничных районах Сумской области. Линия боевого столкновения стабилизирована.

А заместитель председателя Сумской областной военной администрации Владимир Бабич сообщил, что вероятность оккупации Сум исключена несмотря на то, что область сильно страдает от обстрелов, а линия боевого столкновения в регионе сейчас составляет около 45-ти километров.