Росія зосередила 50 000 солдатів у районі Сум, — WSJ

Американське видання повідомляє, що російські війська перебувають усього за 20 км від Сум. І Кремль використовує свою перевагу в живій силі вздовж фронту.

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Росіяни перевершують чисельністю українців приблизно втричі, зазначають журналісти, посилаючись на українських солдатів, які стримують наступ російських військ, пише WSJ.

Російський наступ на Суми відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп почав висловлювати зростаюче розчарування небажанням Кремля стати посередником у припиненні вогню. Хоча зустрічі між українськими та російськими офіційними особами тривали в Туреччині протягом останніх тижнів, Москва посилила свої ракетні та безпілотні атаки на українські міста в той самий період.

За останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 160 км, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, і тепер вона простяглася більш ніж на 120 км по дузі з північного сходу на південь.

"Росіяни зондують різні місця по всій лінії фронту, а потім наступають, коли знаходять те, що піддається, як вони зробили в Сумській області. Це змушує українських командирів грати в "бий крота", відправляючи елітні підрозділи, щоб допомогти заткнути проломи", — наголошується в матеріалі.

Раніше цього місяця Україна відправила елітні загони командос зі свого управління військової розвідки, відомого як ГУР, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді російський наступ у Сумах було значною мірою зупинено, і Україна відвоювала собі частину території.

"Тепер ми шукаємо способи провести власні атаки та відкинути ворога. Їхня чисельність є для нас великою проблемою, хоча й недостатньою, щоб здолати нас", — сказав Тимур, командир загону спеціального призначення, який воює в регіоні вже кілька тижнів.

Тимур зазначає, що росіяни втрачають від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону, але вони можуть впоратися з втратами, постійно підтягуючи резерви.

Він розповів, що нещодавно його група, приблизно з 12 бійців, зіткнулася з російською штурмовою групою в Сумській області.

Протягом наступних семи годин вони опинилися затиснутими в траншеї, оскільки росіяни, які значно переважали їх за чисельністю, намагалися їх оточити.

"Це був найжорстокіший бій, у якому я коли-небудь брав участь. Вони атакували піхотою, безпілотниками, гранатометами, кулеметами, артилерією, касетними боєприпасами. Усім... У нас ніколи не було більше п'ятихвилинної перерви, поки вони перегруповувалися", — сказав Марк, 25-річний командир взводу українського загону.

За його словами, його загін ліквідував п'ятьох росіян, але за його словами ці російські війська були краще підготовлені, ніж ті, з якими він стикався до цього.

Журналісти The Wall Street Journal подивилися записи з камер, наданих українськими військовими, і зазначили, що український кулеметник команди зробив 5500 пострілів під час бою. Опісля українці прийняли рішення відступити і повернулися без втрат.

Також українські військові скаржаться, що в Сумській області не було підготовлено оборонні споруди.

Вони також скаржилися, що райони, якими зараз просуваються росіяни, не були заміновані.

"Наче вони готувалися до танкових колон, а не до поля бою, де щодня завдають ударів десятки безпілотників. Кожен день, коли позиція не готова, — це день, коли хтось може не повернутися", — сказав один піхотний командир на ім'я Кирило, який воював у Курській області, а тепер перебуває в Сумській області.

Минулого тижня, відповідаючи на запитання про укріплення, міністр оборони Рустем Умеров сказав, що оборонні лінії в Сумах удосконалюються.

"Укріплення — це не тільки бетон і траншеї, це адаптивна інженерна система, яка враховує тактику противника і завжди служить одній меті: захисту наших воїнів", — заявив Умеров.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський заявив, що українські військові зупинили просування російських окупантів у прикордонних районах Сумської області. Лінію бойового зіткнення стабілізовано.

А заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич повідомив, що ймовірність окупації Сум виключено, незважаючи на те, що область сильно страждає від обстрілів, а лінія бойового зіткнення в регіоні зараз становить близько 45-ти кілометрів.