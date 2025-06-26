Бої в Сумській області: ЗСУ зупинили наступ військ РФ, — Сирський

Українські військові зупинили просування російських окупантів у прикордонних районах Сумської області цього тижня. Лінію бойового зіткнення стабілізовано.

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Характер бойових дій у травні-червні поточного року дає змогу сказати, що хвиля літнього наступу росіян захлинається. Таку оцінку навів у Telegram головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Схожа ситуація, за його словами, спостерігалася торік під час наступу в Харківській області. Водночас оборона Сумщини зараз є одним із головних завдань на сьогодні.

"На певних ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони і звільняють українську землю в Сумській області", — заявив він.

У ВВУ вважають оборону Сумщини одним із головних завдань

ЗСУ на Північнослобожанському і Курському напрямках повторно скували угруповання армії Росії в кількості близько 50 тисяч осіб. Йдеться про елітні бригади ВДВ і морської піхоти.

Наступ українських військових у Глушківському районі Курської області змусили ЗС РФ відправити частину військ на захист своєї території. Це знизило наступальні можливості головного угруповання військ на Сумському напрямку.

Також у командуванні угруповання ЗСУ на Північнослобожанському напрямку створили спецгрупу з питань оборони регіоні. Її головні завдання полягають у зміцненні та збільшенні системи інженерних і фортифікаційних споруд.

Сирського критикують за зведення "бездумних одиночних фортифікацій"

"Робота йде, але її слід прискорювати, з огляду на вимоги сучасної війни", — вказав Сирський.

Безугла критикує Сирського за провал в обороні Сумської області

Водночас нардепка Мар'яна Безугла критикує головкома ЗСУ за зведення "бездумних поодиноких фортифікацій у полях", фотографії яких не виставив Генштаб ЗСУ.

"Успішний успіх — перетворити Курську операцію на Сумську і поїздити по штабах для фото. Нуль підготовки до вторгнення, поки не вибухнув черговий скандал, коли росіяни вже зайшли й утворили чергову буферну зону. Що далі, Чернігівщина?" — ставить вона запитання.

Зазначимо, що 24 червня Держприкордонслужба України відзначала зниження бойової активності окупантів. Росіяни йдуть в атаки на окремих ділянках у Юнаківській та Хотинській громадах.

ЗС РФ заходять малими штурмовими групами, проте загальна інтенсивність атак істотно знизилася. Це стало результатом успішних дій усіх складових Сил оборони України та підрозділів ЗСУ.

"За останній час тільки на прикордонних смугах у цьому регіоні було знищено та поранено десятки російських військових", — повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив про вельми малу ймовірність "тотального розгрому" ЗСУ і прориву лінії фронту по держкордону.

Фокус 22 червня писав про звільнення Андріївки на Сумщині бійцями 225-го окремого штурмового полку.