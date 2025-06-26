Бои в Сумской области: ВСУ остановили наступление войск РФ, – Сырский

Украинские военные остановили продвижение российских оккупантов в приграничных районах Сумской области на этой неделе. Линия боевого столкновения стабилизирована.

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Характер боевых действий в мае-июне текущего года позволяет сказать, что волна летнего наступления россиян захлебывается. Такую оценку привел в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Схожая ситуация, по его словам, наблюдалась в прошлом году при наступлении в Харьковской области. В то же время оборона Сумщины сейчас является одной из главных задач на сегодня.

"На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в Сумской области", — заявил он.

В ВВУ считают оборону Сумщины одной из главных задач

ВСУ на Северослобожанском и Курском направлениях повторно сковали группировку армии России в количестве около 50 тысяч человек. Речь идет об элитных бригадах ВДВ и морской пехоты.

Наступление украинских военных в Глушковском районе Курской области заставили ВС РФ отправить часть войск на защиту своей территории. Это снизило наступательные возможности главной группировки войск на Сумском направлении.

Также в командовании группировки ВСУ на Северослобожанском направлении создали спецгруппу по вопросам обороны регионе. Ее главные задачи заключаются в укреплении и увеличении системы инженерных и фортификационных сооружений.

Сырского критикуют за возведение "бездумных одиночных фортификаций"

"Работа идет, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны", — указал Сырский.

Безуглая критикует Сырского за провал в обороне Сумской области

В то же время нардеп Марьяна Безуглая критикует главкома ВСУ за возведение "бездумных одиночных фортификаций в полях", фотографии которых не выставил Генштаб ВСУ.

"Успешный успех – превратить Курскую операцию в Сумскую и поездить по штабам для фото. Ноль подготовки к вторжению, пока не разразился очередной скандал, когда россияне уже зашли и образовали очередную буферную зону. Что дальше, Черниговщина?" — задает она вопрос.

Отметим, что 24 июня Госпогранслужба Украины отмечала снижение боевой активности оккупантов. Россияне идут в атаки на отдельных участках в Юнаковской и Хотинской общинах.

ВС РФ заходят малыми штурмовыми группами, тем не менее общая интенсивность атак существенно снизилась. Это стало результатом успешных действий всех составляющих Сил обороны Украины и подразделений ВСУ.

"За последнее время только на пограничных полосах в этом регионе были уничтожены и ранены десятки российских военных", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил о весьма малой вероятности "тотального разгрома" ВСУ и прорыва линии фронта по госгранице.

Фокус 22 июня писал об освобождении Андреевки в Сумской области бойцами 225-го отдельного штурмового полка.