"Кількість атак дронами зросла": в Сумській ОВА пояснили, чи зможуть ЗС РФ окупувати регіон

Ймовірність окупації Сум виключена попри те, що область сильно потерпає від обстрілів, а лінія бойового зіткнення в регіоні наразі становить близько 45-ти кілометрів.

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Загалом російсько-українська війна на території Сумщини переростає в технологічну із застосуванням дальніх засобів ураження та зміщенням акцентів на БПЛА, заявив в інтерв'ю УНІАН заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич.

"Кількість атак дронами зросла вчетверо, в першу чергу у громадах, де йдуть бойові дії", — сказав Бабич.

За його словами, регіон сильно потерпає від обстрілів.

"Якщо за весь 2024-й рік, за даними військового командування, на Сумщині було зафіксовано від 19,4 тисяч обстрілів, то цьогоріч за неповні шість місяців — уже 18,5 тисяч. Тобто маємо збільшення фактично вдвічі. Керованих авіабомб на нашу землю з початку року впало близько 3,6 тисячі штук — як за весь 2024-й", — зазначив Бабич.

Він уточнив, що протяжність лінії бойового зіткнення в Сумському районі наразі становить до 45-ти кілометрів.

"Я, як сум’янин, певен, що ймовірність окупації Сум, про яку багато говорили, виключена. Сили оборони України цього не допустять. І я також упевнений, що практично у всіх містян такі настрої, люди не піддаються паніці", — наголосив Бабич.

Нагадаємо, 26 червня Олександр Сирський заявив, що ЗСУ зупинили наступ військ РФ в Сумській області.

Фокус також писав про звільнення Андріївки на Сумщині бійцями 225-го окремого штурмового полку.