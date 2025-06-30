"Количество атак дронами возросло": в Сумской ОВА объяснили, смогут ли ВС РФ оккупировать регион

Вероятность оккупации Сум исключена несмотря на то, что область сильно страдает от обстрелов, а линия боевого столкновения в регионе сейчас составляет около 45-ти километров.

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В целом российско-украинская война на территории Сумщины перерастает в технологическую с применением дальних средств поражения и смещением акцентов на БПЛА, заявил в интервью УНИАН заместитель председателя Сумской областной военной администрации Владимир Бабич.

"Количество атак дронами выросло вчетверо, в первую очередь в общинах, где идут боевые действия", — сказал Бабич.

По его словам, регион сильно страдает от обстрелов.

"Если за весь 2024-й год, по данным военного командования, на Сумщине было зафиксировано от 19,4 тысяч обстрелов, то в этом году за неполные шесть месяцев — уже 18,5 тысяч. То есть имеем увеличение фактически в два раза. Управляемых авиабомб на нашу землю с начала года упало около 3,6 тысячи штук — как за весь 2024-й", — отметил Бабич.

Он уточнил, что протяженность линии боевого соприкосновения в Сумском районе сейчас составляет до 45-ти километров.

"Я, как сумчанин, уверен, что вероятность оккупации Сум, о которой много говорили, исключена. Силы обороны Украины этого не допустят. И я также уверен, что практически у всех горожан такие настроения, люди не поддаются панике", — подчеркнул Бабич.

Напомним, 26 июня Александр Сырский заявил, что ВСУ остановили наступление войск РФ в Сумской области.

Фокус также писал об освобождении Андреевки на Сумщине бойцами 225-го отдельного штурмового полка.