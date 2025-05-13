Под угрозой Покровск, Константиновка, Гуляйполе: куда будет направлено летнее наступление РФ
Этим летом российские войска будут давить по всей линии фронта, пытаясь найти слабину в украинской обороне, предсказывает военный журналист Богдан Мирошников. Но есть и явные направления главных ударов, на которые он указывает
Летняя кампания будет очень жаркой.
Задача врага понятна — Покровск, Константиновка, левофланговые подходы к славянско-краматорской агломерации.
Новопавловка, треугольник Филиал-Грушевское-Ялта.
Возможно, Купянск, Орехов и Гуляйполе. Острова на Херсонщине и попытки создать плацдарм на правом берегу.
Расширение вклинения на Сумщине.
Они будут атаковать везде, где смогут. А где увидят перспективы — там будут усиливать давление.
Наше войско в курсе этих планов, и наши воины будут делать все, чтобы их реализации не произошло.
Мы должны сделать тыл самым крепким, каким он только может быть. Поддержка фронта с каждым месяцем становится все более критичной.
Мы должны сделать все, чтобы помочь нашим славным воинам!
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