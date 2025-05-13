Под угрозой Покровск, Константиновка, Гуляйполе: куда будет направлено летнее наступление РФ

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Летняя кампания будет очень жаркой.

Задача врага понятна — Покровск, Константиновка, левофланговые подходы к славянско-краматорской агломерации.

Новопавловка, треугольник Филиал-Грушевское-Ялта.

Возможно, Купянск, Орехов и Гуляйполе. Острова на Херсонщине и попытки создать плацдарм на правом берегу.

Расширение вклинения на Сумщине.

Они будут атаковать везде, где смогут. А где увидят перспективы — там будут усиливать давление.

Наше войско в курсе этих планов, и наши воины будут делать все, чтобы их реализации не произошло.

Мы должны сделать тыл самым крепким, каким он только может быть. Поддержка фронта с каждым месяцем становится все более критичной.

Мы должны сделать все, чтобы помочь нашим славным воинам!

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