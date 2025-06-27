Гарантии Дональда: почему Трамп уверен, что Путин не нападет на НАТО до 2028 года

Дональд Трамп пообещал лидерам государств-членов НАТО, что Россия не нападет на них, пока он остается в президентском кресле, сообщает The Washington Post. На чем основывается такая уверенность американского лидера, выяснял Фокус.

О том, что Дональд Трамп во время своего выступления на саммите НАТО за закрытыми дверями пообещал лидерам стран-членов Альянса, что Россия не нападет на них, пока он будет оставаться у руля власти, пишет The Washington Post (WP). В частности, отмечается, что свой спич в рамках основной сессии саммита в среду, 25 июня глава Белого дома начал с положительных слов о расходах на оборону, а затем пообещал, что "Россия никогда не нападет на НАТО", пока он будет президентом. Об этом WP рассказали трое европейских чиновников, знакомых с ходом закрытых обсуждений.

В то же время другие лидеры хвалили усилия Трампа по увеличению расходов Европы на оборону. Многие из них, по словам источников WP, прибегли к откровенной лести, которая, как они уже поняли, "является чрезвычайно эффективным способом завоевать расположение Трампа". Отдельно издание акцентирует на том, что господин Трамп остался присутствовать на все время выступлений, пристально слушая спичи лидеров других государств. Это, отмечает The Washington Post, далеко не всегда характерно для американских президентов, которые обычно приезжают, чтобы произнести речь, а затем идут на другие встречи, пока выступают их иностранные коллеги.

Напомним, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня страны Североатлантического Альянса единогласно признали Российскую Федерацию "долгосрочной угрозой".

Каким образом Путин будет держать страны НАТО "в тонусе"

В том, что заявление Трампа относительно гарантий безопасности для стран НАТО от российской агрессии на период его президентства основывается на ощущении его собственной исключительности, убежден политолог, совладелец международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Трамп убежден в своем железно-безоговорочном геополитическом авторитете, который, по его мнению, признают и учитывают даже авторитарные мировые лидеры. Кстати, убеждение в собственной исключительности начало проявляться у Трампа еще при первом президентстве, когда он пытался наладить отношения с Ким Чен Ыном. Что же касается Путина, то он систематически льстит Трампу, даря портреты и тому подобное. Но делает это Путин не по причине большой любви, а ввиду того, что соответствующая тактика позволяет ему получать амнистию на войну в Украине".

При этом политолог не исключает наличие определенных тайных договоренностей между Трампом и Путиным: "Очевидно, что когда нам после их часовых телефонных разговоров, как результат подают буквально несколько предложений, это не охватывает всех тем переговоров, которые очень часто сопровождаются вещами, которые остаются непубличными. Поэтому я предполагаю, что словесное заверение Путина Трампу о ненападении на страны НАТО во время его пребывания в Белом доме действительно могло иметь место. Но вполне понятно, что такая гарантия не стоит и выеденного яйца, поскольку, во-первых, цена слова Путина всем известна, а во-вторых — Трамп не вечен не только в физическом, но и политическом смысле. Поэтому, в данном случае речь идет разве что об оттягивании намерений России воевать со странами НАТО".

Подчеркнув, что Россия сейчас несколько истощена войной в Украине, Максим Джигун резюмировал: "Огромные финансовые проблемы уже не скрывают даже официальные лица РФ, в частности глава Центробанка РФ Набиуллина. Учитывая это, вряд ли мы можем говорить, что в ближайшей перспективе россияне будут прибегать к каким-то действиям в отношении стран НАТО. К счастью, РФ еще ничего с Украиной не удалось, куда им еще дальше идти".

Наряду с тем, считает эксперт, для сохранения напряжения Москва может систематически прибегать к разноплановым провокациям. В качестве примера политолог приводит скандал, связанный с перестановкой РФ буйков в международных водах у границ стран Балтии. Также Максим Джигун не исключает проведения каких-то террористических актов на территории стран НАТО. "Подобного рода сценарии являются реалистичными и они будут лишь усиливать напряжение в Альянсе и ощущение того, что война на самом деле близко", — заключает Максим Джигун.

Что на самом деле мешает Путину напасть на какую-то из стран НАТО

В то же время политолог, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом акцентирует: "Формат подготовки и проведения саммита НАТО в Гааге настолько понравился Трампу, что он назвал его, цитирую, самым продуктивным в истории. Поэтому не исключено, что действительно, находясь в "объятиях" положительных эмоций, Трамп пообещал лидерам других государств-членов Альянса ненападение со стороны РФ как минимум в период его президентского срока. Я убежден в том, что Путин считал определенным окном возможностей для себя президентство Трампа, в том числе в смысле ликвидации НАТО, как глобальной системы коллективной безопасности. Если бы РФ напала бы, например на Эстонию или другие страны Балтии и НАТО не пришло бы на помощь, де-факто Альянс умер бы. А Трамп, замечу, предполагал, что 5 статья может применяться выборочно. Собственно это и подогревало путинские аппетиты".

Сейчас же, убежден политолог, ситуация несколько иная: "Следует понимать, что экономические возможности России для проведения еще одной войны с какой-то из стран НАТО, скажем так, оставляют желать лучшего. Кроме того, думаю, и для Китая, для которого еврорынок является сверхважным, это будет весьма рисковый эксперимент".

Для Путина в контексте вероятной агрессии в отношении стран НАТО, отмечает Александр Леонов, крайне необходима молниеносная война и молниеносная победа, а с учетом заявления Трампа относительно определенных гарантий безопасности для стран НАТО, "о молниеносной победе можно забыть".

Эксперт отдельно отмечает, что в 2022 году европейские страны встретили полномасштабную российско-украинскую войну неготовыми — запасы военных складов были минимальными, а оружие, которое они передавали Киеву часто было технически неисправным. Когда же страны-члены Альянса выйдут на оборонные расходы до уровня 5% ВВП, ситуация изменится. Более того, уже в следующем году, убежден Александр Леонов, помощь государств-членов НАТО Украине будет заметно больше, чем в 2025-м.