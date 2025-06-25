Захват Балтии, ловушка для поляков: как Россия будет воевать с НАТО и подчинять Европу

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Многие в Европе, возможно, по-прежнему считают, что вторжение России в одну или несколько стран НАТО маловероятно, если не абсурдно. Такая точка зрения кажется удобной, но она все больше расходится с реальностью. Уверенность в принципе так называемой коллективной безопасности Альянса, к сожалению, становится не сдерживающим фактором, а стимулом для агрессии со стороны Москвы.

Пока западные армии репетируют парады и рассчитывают потенциал бригад, российский военно-промышленный комплекс делает ставку на массовое производство беспилотников FPV, систем радиоэлектронной борьбы и роев беспилотных летательных аппаратов. Сегодня 95 процентов раненых в украинских госпиталях имеют минно-взрывные травмы, более 70 процентов из них получены в результате ударов беспилотников. Артиллерия и бронетехника уходят в прошлое. Как и большинство оборонных подходов, принятых в НАТО. Украина находится на переднем крае этой новой войны.

Вопреки ожиданиям, именно Украина сегодня обладает, пожалуй, самой боеспособной армией в Европе. Как сказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью Sky News: "Украинские вооруженные силы превосходят практически любую армию в мире, включая Соединенные Штаты". Не потому, что у нас больше оружия, а потому, что мы адаптировались. Европа еще не сделала этого; неужели только кризис заставит континент эволюционировать?

Самая опасная иллюзия сегодня — это недооценка целей Москвы. Кремль не ведет войну за новые территории. Цель русских — не Донбасс и даже не Киев. Их цель — новая карта Европы, где Кремль снова пишет правила. Амбиции Путина носят геополитический характер. Поэтому никакое перемирие их не устроит. Прекращение огня не является частью стратегии Москвы, потому что ее цель может быть достигнута только путем продолжения агрессии против Украины. Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прямо повторил ультиматум Путина, предъявленный НАТО в 2021 году: конфликт не закончится, пока Альянс не отступит из Восточной Европы.

На Западе широко распространено мнение, что если Россия рискнет "испытать" НАТО в странах Балтии, то получит немедленный и жесткий ответ. Хотелось бы в это верить. Но "немедленно" — это не то, что мы видели в 2014 году в Крыму, между 2014 и 2022 годами в Донбассе или даже в первые дни полномасштабного вторжения. Уверенность в сдерживании, увы, сама по себе становится уязвимостью.

Будущее вторжение в страны Балтии не будет копией украинской кампании. Оно не начнется с танков и не будет сопровождаться декларациями. Он будет неожиданным: с отключениями связи, ударами беспилотников по объектам инфраструктуры и колоннами гражданских лиц в форме без опознавательных знаков. Эстония, Латвия и Литва могут просто проснуться в составе России. Без единого выстрела со стороны НАТО.

Граница стран Балтии вряд ли станет преградой для войск РФ Фото: Flickr

Операция займет не более нескольких дней. Войска НАТО, размещенные в Адажи в Латвии (около 5 000 человек), не смогут остановить даже колонну гражданских микроавтобусов. Политическое решение в Лондоне или Брюсселе открыть огонь по "неопознанным лицам" может не прийти вовремя. А может и не прийти вовсе. Да, для эффективного сдерживания России не обязательно тратить 5 процентов ВВП, на чем настаивает глава НАТО Марк Рютте. Беспилотники FPV стоят дешевле атомных подводных лодок и при этом более эффективны.

Но что точно не сработает, так это принятие желаемого за действительное. Страны Балтии не в состоянии защитить себя, Польша уязвима из-за Калининграда и Беларуси, а остальная Европа только строит заводы по производству боеприпасов и системы пограничного контроля двойного назначения с расчетом на то, что они будут готовы к 2027 году и позже.

Это не стратегия. Это окно возможностей для Кремля. И для его хозяев в Пекине. Китай и Россия просто разделят Европу на зоны влияния. Путин получит свой Варшавский блок-2 от стран Восточной Европы. А Китай получит влияние на Западную Европу, которую он затем будет "защищать" от вторжения варваров с Востока.

На самом деле Пекин уже готовится перенять стратегию президента США Дональда Трампа в отношении Украины: "Лучшая защита Западной Европы — это китайский бизнес на вашей территории". Экономическое поглощение заменит танковое наступление. И для европейских элит оно окажется еще более заманчивым.

Россия делает ставку не только на численное превосходство в элементе неожиданности и практически неограниченную терпимость к большому числу жертв. Она также делает ставку на психологическую неготовность (усиленную нежеланием) западных лидеров отдать приказ уничтожить любых "гражданских" захватчиков, прячущихся за Вильнюсом или Нарвой.

Захват трех балтийских столиц, перекрытие Сувалкского коридора и блокирование ответных действий НАТО — это не фантазии. Эти сценарии уже были смоделированы. Следующий шаг в российском плане прост: дождаться подхода польских войск к Сувалкскому коридору и захлопнуть ловушку. Эта территория находится на расстоянии выстрела от Калининграда и Беларуси, и натовская логистика здесь невозможна.

Не думайте, что гипотетическая операция в Прибалтике будет чем-то уникальным: она станет прямым продолжением того, что испытали украинские войска во время наступления на российскую территорию под Курском. Масштабное использование беспилотников и стратегия нарушения логистики уже были опробованы российской армией во время попыток деоккупации региона. Штаб-квартира НАТО должна изучать эти случаи не как исключения, а как будущее войны. И они уже должны планировать свои контр-операции на основе украинской модели.

Остановить такое развитие событий можно только переходом от реактивной обороны к проактивному сдерживанию. Например, путем создания украинско-польского военного контингента, сосредоточенного в Гродненской области Беларуси. И переосмыслив саму Беларусь: не как нейтральную зону, а как авангард возможного вторжения.

Соединенное Королевство — это не только система здравоохранения и пенсии. Это еще и Уинстон Черчилль. И Союз за свободу. Сегодня Европа снова засыпает, отказываясь признать новую реальность. Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший главнокомандующий польской армией, сказал в интервью Polsat News: "Если Украина проиграет, мы будем следующими". Он ошибается только в одном: процессы вторжения в Украину и страны Балтии будут идти параллельно.

И дело не в силе России. Дело в слабости Европы, в том числе в ее нежелании сотрудничать. Если вы не хотите, чтобы война пришла в Дувр, вы должны действовать сейчас. Потому что война уже началась. Просто не все еще слышали об этом.

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